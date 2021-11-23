人民网伦敦11月23日电 （记者许立群）中国共产党十九届六中全会召开后，中国驻英国大使馆迅速组织全馆工作人员深入学习领会全会精神。中国驻英国大使郑泽光主持召开使馆专题会议，学习贯彻全会精神，研究部署相关工作。

与会人员表示，这次全会是在中国共产党成立100周年的关键历史节点、在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点召开的一次十分重要的会议，对推动全党进一步统一思想、统一意志、统一行动，团结带领全国各族人民夺取新时代中国特色社会主义新的伟大胜利，具有重大现实意义和深远历史意义。

与会人员认为，全会最重要的成果是审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。这是中国共产党第三个历史决议，是光辉的马克思主义纲领性文献，是新时代中国共产党人牢记初心使命、坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言，是以史为鉴、开创未来、实现中华民族伟大复兴的行动指南。

会议强调，一是要抓实组织领导，促进全馆迅速掀起学习六中全会精神热潮。通过学习，深刻领会总结党的百年奋斗重大成就和历史经验的重大意义，深刻领会中国共产党百年奋斗的初心使命，深刻领会以史为鉴、开辟未来的重要要求，切实把思想和行动统一到全会精神上来。

二是要抓紧开展集中研讨，促进全馆人员特别是领导干部提升政治理论和政治水平。学习领会全会精神，必须突出中国特色社会主义新时代这个重点，突出“两个确立”，突出马克思主义中国化的三次历史性飞跃，突出中国共产党百年奋斗的历史意义、历史经验。要发挥主动精神，广泛开展全会精神的对外宣介，增进国际社会对中国发展大趋势的了解。

三是要抓好学习成果转化，促进使馆各项工作迈上新台阶、开创新局面。要把中国共产党百年奋斗的历史经验转化为更加坚定的理想信念，把中国共产党百年奋斗的重大成就转化为主动进取、奋力拼搏、奋勇争先的强大动力，把科学理论和历史规律转化为立足当下、开创未来的历史自觉，把伟大号召和任务要求转化为干事创业、勇毅前行的使命担当。

与会人员一致表示，将毫不动摇地坚持和捍卫“两个确立”，把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，毫不动摇地把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想作为根本工作遵循，坚持理论联系实际，坚持发扬钉钉子精神，锐意进取，攻坚克难，为推进中国特色大国外交伟大实践作出新贡献。

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