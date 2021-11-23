新华社华盛顿11月22日电（国际观察）看重政策延续性 拜登提名鲍威尔连任美联储主席

新华社记者高攀 许缘 熊茂伶

美国总统拜登22日宣布提名杰罗姆·鲍威尔连任美国联邦储备委员会主席，同时提名现任美联储理事莱尔·布雷纳德出任下一届美联储副主席。美国专家和媒体普遍认为，在美国公众对通胀担忧加剧之际，拜登政府希望确保美联储政策延续性和稳定性，同时确保美联储主席得到跨党派广泛支持，避免美联储高层人事变动引发不必要的市场波动，增加经济不确定性。

这是11月22日在美国华盛顿拍摄的美国联邦储备委员会大楼。新华社发（沈霆摄）

鲍威尔2018年2月起担任美联储主席，将于明年2月结束四年任期。现任美联储副主席理查德·克拉里达的任期也将于明年1月底结束。在美国通胀压力高企、美联储开始退出自新冠疫情暴发以来出台的超宽松货币政策的关键时刻，美联储高层的继任人选备受关注。基于鲍威尔领导美联储应对疫情的出色表现，多数经济学家和市场人士支持共和党人鲍威尔连任；一些民主党议员则希望拜登提名民主党人布雷纳德担任下一届美联储主席，以加强金融监管和应对气候变化。

在与白宫官员和国会议员广泛磋商后，拜登最终决定提名鲍威尔连任美联储主席，主要有两大原因：

第一，美国经济复苏仍然面临诸多不确定性，比如今年冬季美国是否将出现新一波疫情、供应链瓶颈问题何时缓解、持续高企的通胀压力何时回落等，在此背景下确保美联储政策延续性和稳定性非常重要。

为抑制通胀，鲍威尔已领导美联储制定从本月晚些时候起逐月削减资产购买规模的计划。事实上，实际操作难度远大于政策制定难度，拿捏好时机和节奏颇为重要，过早可能损害经济复苏，过晚则可能酿成通胀风险和资产泡沫。

自2012年开始担任美联储理事以来，鲍威尔参与了美联储上一轮货币宽松政策退出的决策全过程，拥有丰富经验。2020年，鲍威尔又领导美联储改革货币政策框架，确立了更加侧重实现充分就业和达到2%平均通胀率的目标。由鲍威尔继续领导美联储逐步实现货币政策正常化，能最大程度保证美联储政策延续性和稳定性。

第二，美联储主席的提名需经国会参议院投票批准，在当前美国政治分裂和公众通胀担忧加剧的背景下，确保美联储主席人选得到广泛的跨党派支持尤为重要，有助于增强民众对美联储政策的信任和支持，稳定通胀预期。

拜登当天宣布美联储主席提名人选时说，目前全球普遍面临新冠疫情带来的供应链瓶颈和物价上涨问题，美联储在应对这些挑战方面发挥着关键作用，平衡好稳定通胀和实现充分就业的两大关键目标需要耐心、技巧和独立性。

2020年6月30日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在美国华盛顿出席国会众议院金融服务委员会听证会。新华社发（塔索斯·卡托波季斯摄）

拜登称赞鲍威尔维护了美联储独立性，鲍威尔的管理风格也得到美国商界、劳工组织和两党议员的广泛支持。

复兴宏观经济研究所美国经济主管尼尔·杜塔说，鲍威尔和布雷纳德在货币政策上的观点差异不大，但考虑到参议院的政治环境，鲍威尔是更稳妥选择。

经济学家认为，鲍威尔连任后面临的最大挑战将是如何控制通胀。美国劳工部数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨6.2%，创1990年11月以来最大同比涨幅。鲍威尔当天获得连任提名后表示，高通胀对美国家庭造成伤害，美联储将利用政策工具支持经济复苏，同时防止通胀继续走高。

随着美国通胀压力上升，一些美联储官员和经济学家近期开始呼吁美联储加速缩减购债，为尽早启动加息做准备。

美国哈佛大学教授、白宫经济顾问委员会前主席贾森·弗曼呼吁美联储尽快调整货币政策，到明年3月提前结束资产购买计划，同时引导市场预期为明年上半年美联储可能开始加息做好准备。他警告，如果货币政策调整滞后，未来为抑制通胀而急剧收紧货币政策的可能性就更大，这会增加金融市场动荡和美国经济衰退风险。

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