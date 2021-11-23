新华社北京11月23日电 法国总理府22日说，总理让·卡斯泰当晚新冠病毒核酸检测呈阳性，现处于隔离状态。当天早些时候与他会晤的比利时首相亚历山大·德克罗等官员成为密切接触者。

总理府说，卡斯泰在得知他的一个女儿核酸检测结果呈阳性后，“立即接受”核酸检测。他将调整日程，以便在今后10天隔离期内继续工作。

总理府没有说明卡斯泰是否出现感染症状。

2020年7月3日，在法国巴黎总理府，新任总理让·卡斯泰出席权力交接仪式。（新华社发，奥雷利安·莫里萨尔摄）

美联社报道，卡斯泰22日上午到访比利时首都布鲁塞尔，会晤德克罗。与会官员包括比利时外交、国防、司法、内政大臣。法新社报道，法国内政部长热拉尔德·达尔马宁、欧洲事务部长克莱芒·博纳等多名高级官员与卡斯泰同行。

比利时总理府说：“鉴于首相德克罗会晤了法国总理，他已立刻停止活动。”德克罗和4名大臣定于24日接受新冠病毒检测，并在等待结果期间自我隔离。

卡斯泰先前从未感染新冠病毒，并于今年春天接种了两剂新冠疫苗。法国总统埃马纽埃尔·马克龙和妻子去年感染新冠后康复。

法国近期疫情反弹严重。截至22日的7天日均新冠确诊病例大约1.85万例，创今年8月27日以来新高。22日新增住院300例，创8月23日以来新高；新增死亡97例，为9月21日以来最高。现有重症1409例，为9月30日以来首次超过1400例。

眼下，大约75%的法国人已完成疫苗全程接种，马克龙呼吁民众尽快接种加强针。不过，他认为，法国一直要求人们持接种疫苗证明或近期新冠检测阴性证明进入公共场所，因此暂时不需要实行“封城”措施。（李彦南）

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