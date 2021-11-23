新华社北京11月23日电 题：为弘扬全人类共同价值承担媒体责任

新华社记者韩梁 郑汉根

第四届世界媒体峰会22日在北京举行。来自近100个国家和地区260多家媒体和机构的近400名中外嘉宾线上线下参会，以“疫情冲击下的媒体发展战略”为主题，共商合作、共谋发展。

当前，世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行相互交织、彼此影响，国际格局演变深刻复杂。如何正确回答时代课题，广泛凝聚世界共识，媒体肩负着重要社会责任。坚持捍卫真相，促进全球合作，推动文明互鉴，传播和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，是时代对世界媒体的期许，也是媒体应有的责任担当。

全球媒体要坚持职业操守，捍卫事实真相。疫情期间，多国媒体真实记录不同国家人们相互支持、共同抗疫的真实历程，传递出人类在面对困难时的坚毅和勇气，为战胜疫情挑战注入信心。与此同时，一些国家也出现将疫情政治化、制造假新闻等现象，损害了媒体自身的公信力。

疫情无国界，媒体有担当。与会代表认为，面对持续反复的新冠肺炎疫情，全球媒体需要同舟共济，科学应对，及时向受众传播真实、客观、全面的抗疫信息，共同维护媒体权威性和公信力，共同佑护人类健康福祉。“网络上的仇恨言论和虚假信息导致社会分裂，让人们相互之间产生恐惧和不信任。”联合国发展系统驻华协调员常启德如是说。他认为，媒体有责任向受众提供基于事实的真实新闻报道。古巴拉丁美洲通讯社社长路易斯·恩里克·冈萨雷斯·阿科斯塔说，此次媒体峰会有助于全球媒体共同探讨新闻在捍卫社会正义和人类更美好未来方面所起的作用，“有助于为媒体建立一个新的、更好的道德框架”。

全球媒体要凝聚国际共识，促进合作交流。当前，人类社会再次走到十字路口。面对疫情肆虐、气候变化等多重挑战，各国唯有同舟共济方能共克时艰。一段时间以来，国际上少数政治势力刻意制造摩擦和对立，对全球合作应对疫情等挑战形成阻碍。在这种情况下，专业媒体机构应当从全球大局着眼，成为促进各国团结、加强合作的重要力量。同时，媒体也是国与国、人与人之间增进沟通了解的桥梁，是不同文明对话互鉴的有效平台。在促进不同文明交流中，媒体能够起到难以替代的“润滑剂”“粘合剂”作用，为消除全球“信任赤字”作出重要贡献。

在当前国际形势下，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，人类方能战胜种种挑战，走向持久和平发展的光明大道。与会代表认为，当前世界各国比以往任何时候都更加需要对话、交流与合作。全球媒体应坚持客观真实，维护公理正义，推动人文交流，增进彼此理解，架设文明互学互鉴桥梁。世界媒体峰会参会代表来自不同国家，有着不同的历史、文化、社会背景，但各方对推动建设人类美好家园的愿望相通，大家聚集一堂、探讨共同发展，正是以实际行动促进不同文明间的交流互鉴。

促进各国媒体共同发展，是自首届世界媒体峰会于2009年举办以来始终聚焦的主题。世界媒体峰会已成为全球重要的媒体高端交流协调平台。当前，传媒技术的发展正深刻重塑着新闻业态。面对日新月异的新技术、新业态、新商业模式，面对共同挑战和发展机遇，全球媒体更应该加强互利合作，共同推动创新。

与会代表一致认为，峰会增进了了解，深化了友谊，将推动全球媒体合作应对挑战、实现共赢发展、促进民心相通，汇聚形成推动构建人类命运共同体、建设更加美好世界的强大力量。

只要各国媒体牢记社会责任，正确回答时代课题，广泛凝聚世界共识，齐心协力、相向而行，就一定能为全球抗疫注入信心斗志，为媒体共同发展凝聚前进力量，为弘扬全人类共同价值、推动构建人类命运共同体作出应有贡献。

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