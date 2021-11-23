【塔吉克斯坦】拉希德·阿利莫夫

2018年10月10日，塔吉克斯坦首都杜尚别，孔子学院的学生在上汉语课。新华社记者 吴壮摄

进入新千年以来，中国的发展和“中国经济奇迹”举世瞩目。这在很大程度上得益于40多年改革开放取得的巨大成就。2001年12月11日，中国正式加入世界贸易组织；当年，中国经济总量在各国中排名第六。2021年，按购买力平价计算，中国GDP跃居全球第一。2020年，中国率先控制住新冠肺炎疫情，成为唯一实现经济正增长的主要经济体。

中国坚持对外开放，与世界分享中国经验，广交各国朋友，与不同年龄、不同职业的外国伙伴发展业务合作和友好关系，共同开辟美好的合作前景。在这一过程中，各国人民加深了对中国文化的理解。中文成为世界上最受欢迎的语言之一，懂中文就像握住了打开中华文明的金钥匙，能够领略中国文化的魅力。

知识就是力量

近年来，全球“汉语热”频频升温。中文是联合国六种工作语言之一，是上海合作组织两种工作语言之一。2021年起中文正式成为联合国世界旅游组织官方语言。在中国以外，使用汉语的国家有文莱、马来西亚、新加坡、泰国和菲律宾等。

为了深入了解中国和中国文化，世界各国积极开展汉语教育。截至2020年底，全球180多个国家和地区开展汉语教育，世界上已有70个国家将中文纳入国家教育体系。目前，中国以外约有2500万人学习中文，中国以外累计学习和使用汉语的总人数接近2亿人。

新冠疫情暴发以来，在线汉语教育蓬勃发展。2020年9月，教育部中外语言交流合作中心发布四款国际中文在线教育项目成果，分别是：“中文联盟”云服务平台和APP、“汉语桥”俱乐部App、“网络中文课堂”项目和“中文学习测试中心”项目。中文联盟提供190多种免费在线课程，内容包括汉语、中国文化，为中国以外2000多万名学习者提供教学资源。网络中文课堂依托人工智能和各种先进技术，打造“全球课堂”，来自170多个国家和地区的学习者在云端学习。

外语学习类App日益普及，新冠疫情加速了语言学习类应用的普及。多邻国（Duolingo）移动应用2017年上线汉语课程板块。截至目前，全球有550多万人用Duolingo学汉语。2020年疫情居家隔离期间，3000万人用Duolingo官网和移动应用学汉语。

教育部发布的数据显示，“十三五”期间，有4000万人参加了HSK（中文能力考试）、YCT（中文中小学考试）等中文能力考试，可见，国际中文教育有着广泛而坚实的基础。

孔子学院是推广中文和中国文化的重要机构，孔子学院致力于加深各国人民对中国的理解，展示中国悠久的历史和蓬勃的当代风貌。全球第一所孔子学院2004年11月21日在首尔正式揭牌。17年来。孔子学院网络已经成为世界上规模最大的跨国文化教育体系之一，获得了各国的广泛认可。

乌兹别克斯坦汉语教育

中国在中亚开设的第一家孔子学院由塔什干国立东方学院与兰州大学共建，2005年正式挂牌。2014年12月3日，撒马尔罕国立外国语学院与上海外国语大学共同开设了乌兹别克斯坦第二家孔子学院。2018年，塔什干国立农业大学与新疆农业大学签署了关于依托塔什干国立农业大学开设孔子学院的备忘录。2014至2015学年，塔什干孔子学院从全球149个国家的600多所孔子学院中脱颖而出，被评为“年度最佳孔子学院”。塔什干孔子学院的学员覆盖8岁至55岁各年龄段。

乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院和塔什干第59中学苏联时期就奠定了汉语教学传统。目前，乌兹别克斯坦全国高校共有800多名学生以汉语为第一外语，1000多名学生以汉语为第二外语。

乌兹别克斯坦积极开拓赴华留学渠道。据中国教育部统计，截至2019年7月底，中国各地高校共有近6500名乌兹别克斯坦留学生。

哈萨克斯坦汉语教育

哈萨克斯坦在“一带一路”互联互通建设中地位特殊：第二欧亚大陆桥东起中国，过境哈萨克斯坦，直抵荷兰，这条交通大动脉是世界上最长的铁路货运线路。过去20年，中国始终是哈萨克斯坦的关键贸易国。

1989年，哈萨克斯坦国立阿里-法拉比大学增设东方学系，下设汉语、阿拉伯语和波斯语专业，汉语正式进入了哈教育体系。哈萨克斯坦独立后，随着哈中睦邻合作关系的不断深化，汉语教学研究也日益蓬勃，哈多所知名大学先后开设汉语教研室和教学班。

孔子学院是哈萨克斯坦汉语教学和人才培养的重要力量。古米廖夫欧亚国立大学孔子学院2007年12月正式挂牌。2017年，欧亚国立大学孔子学院中方院长邓滢教授获得央视“2017最美教师”荣誉称号，并被评为全国“十佳优秀海外教师”。

哈萨克斯坦国立阿里-法拉比大学与兰州大学在多年合作的基础上于2009年2月共同开办了哈萨克斯坦第二所孔子学院。2011年，哈萨克斯坦阿克纠宾国立师范学院（现名朱巴诺夫阿克纠宾区域国立大学）孔子学院举行揭牌仪式，这是哈萨克斯坦第三家孔子学院。2012年11月27日，哈第四家孔子学院卡拉干达国立技术大学孔子学院正式挂牌。在第十二届全球孔子学院大会上，阿克纠宾国立师范学院孔子学院荣膺“先进孔子学院奖”，进入全球孔院排行榜前35名。成立10年来，阿克纠宾国立师范学院孔子学院培养出13000多名初级、中级、高级汉语人才。

2017年4月，哈萨克斯坦阿布莱汗国际关系与世界语言大学与西南大学共建的哈萨克斯坦第五家孔子学院揭牌。中哈双方还计划开设新的孔子学院，培养掌握汉语和农业、石油业、矿业等专业知识的复合型人才。2021年10月25日，“汉语桥”俱乐部努尔苏丹站揭幕仪式隆重举行。目前，哈萨克斯坦有1.4万多人在华留学生。

吉尔吉斯斯坦汉语教育

据吉尔吉斯共和国教育科学部统计，该国7所大学开设汉语专业，分别是卡拉萨耶夫比什凯克人文大学、巴拉沙衮吉尔吉斯国立大学、阿拉巴耶夫吉尔吉斯国立大学、叶利钦吉尔吉斯-俄罗斯斯拉夫大学、纳阿玛托夫纳伦国立大学、奥什国立大学和奥什人文师范学院。全国各州均有汉语教学机构。

2008年和2009年，吉尔吉斯坦首都首都比什凯克成立了比什凯克人文大学孔子学院和国立大学孔子学院，2013年又成立了奥什国立大学孔子学院，2016年贾拉拉巴德国立大学孔子学院正式揭牌，成为吉尔吉斯斯坦第四所孔子学院。2015年，吉尔吉斯国家管理学院与孔子学院联合开设了中国教育文化中心，有力推动了中吉跨文化对话。

塔吉克斯坦汉语教育

国与国之间的关系，人与人之间的关系，都是生动多元的。近30年来，塔吉克斯坦与中国不断深化睦邻友好合作，树立了国家间交往的典范。

塔吉克斯坦是第一个支持“一带一路”倡议的国家。2014年，中塔双方签署了关于共建“丝绸之路经济带”的备忘录。2019年签署的《中塔关于进一步深化全面战略伙伴关系的联合声明》将两国关系提升到新高度。塔吉克斯坦民众对汉语和中国文化的关注与日俱增。

自2000年起，塔吉克国立语言学院就成为培养汉语人才的摇篮。经塔吉克斯坦教育部批准，许多语言培训机构开设了中文课。2009年塔吉克国立大学开设了第一家孔子学院，2015年塔吉克矿业冶金学院开设了第二家孔子学院，夯实了汉语人才培养的基础。孔子学院的师资主体为经验丰富的中国籍教师。塔吉克国立大学孔子学院推广汉语成效显著：学员人数从成立之初的每年200人增至4000人。2018年10月，塔吉克国立大学孔子学院孔子中心办公楼破土动工，成为向世界展示中国的又一个窗口。

中塔经贸关系发展势头良好，中国企业对塔投资积极性保持高位，这极大地刺激了塔吉克青年学习汉语的热情。目前，出国留学的塔吉克斯坦留学生共34000人，其中4075人在华深造。

学如逆水行舟

中亚，无论在地理意义上，还是在历史文化意义上，都是东西方的十字路口。古丝绸之路时代，栖息在这片广袤土地的人们就积极开展跨文化对话。中亚与中国的交流绵延不绝，覆盖人类精神文化的各个领域。中国自古就注意到中亚著名数学家、天文学家、医学家和其他领域杰出人物的成就，将他们的作品翻译成中文。今天，中国也广泛研究传播鲁达基、萨迪等文学家的诗篇，阿维森纳、阿里-法拉比等科学家的著作。中亚知识界深入研究孔子、老子、李白等中国哲学家文学家的作品和思想。语言作为文化的载体在人文交流中发挥着无可比拟的关键作用。

学好汉语能够为中亚青年打开通往璀璨中华文明的大门，让年轻一代自主构建对当代中国的认知，为深化中国与中亚的友好合作添砖加瓦，成为各种合作项目的直接参与者和受益者。中国与中亚合作方兴未艾，中资广泛参与中亚各国的基础设施、交通物流、医疗卫生和文化产业，跨文明对话日益扩大。中亚正在分享中国发展红利，借“一带一路”的东风步入发展快车道。

(责编：高歌、刘慧)