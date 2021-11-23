新华社新加坡11月23日电 专访：共建“一带一路”惠及发展中国家民众——访新加坡国立大学学者顾清扬

新华社记者蔡蜀亚

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬日前在接受新华社记者专访时说，共建“一带一路”八年来的成果实打实、沉甸甸，惠及发展中国家普通民众。

顾清扬说，共建“一带一路”实实在在惠及共建国家的发展，成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。“随着共建‘一带一路’成果的显现，它真正带给了人们获得感、满足感。这个果实是沉甸甸的，是看得见的，事实胜于雄辩。”

他认为，共建“一带一路”赋予了经济全球化新内涵，使全球化更具包容性，为发展中国家带来了新机遇。共建“一带一路”通过基础设施建设、产业园建设，增加就业，发展产业，发展成果扩展到所在城市、区域乃至整个国家，惠及普通民众。当前全球化发展乏力之际，共建“一带一路”为其注入重要动力。

顾清扬说，新冠疫情造成供应链断裂、跨境贸易及人员往来中断，这一困境让人们认识到，共建“一带一路”所倡导的互联互通不可或缺。中国率先控制住疫情，并通过“一带一路”海陆通道，支援需要帮助的国家，正是携手互助的体现。

此外，顾清扬表示，共建“一带一路”还加强了文化交流和人员往来，促进民心相通，让友谊升华。

顾清扬认为，共建“一带一路”在未来会有更多发展空间，特别是在绿色发展、数字经济等领域。共建“一带一路”将有更多人参与，汇聚更多力量，促进共同发展。

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