新华社圣地亚哥11月22日电 新闻分析：左右均势博弈 智利总统选举变数仍存

新华社记者尹南 张笑然

根据智利选举委员会22日凌晨对99.99%选票的统计结果，21日的总统和议会选举中，7名总统候选人中无一人获得超过50%的选票。右翼政党智利共和党候选人何塞·安东尼奥·卡斯特和左翼政党联盟“赞成尊严”联盟候选人加夫列尔·博里奇分获27.91%和25.83%的选票，将在12月19日的第二轮投票中一决胜负。

分析人士指出，这是自1990年智利军政府“还政于民”以来，传统的中左、中右阵营首次被排除在总统决选之外。由于第一轮胜出的两名候选人得票接近，谁将最终赢得总统选举目前存在诸多不确定因素。而分属政治光谱两极的这两名候选人均势博弈，也将成为影响智利政局发展的重要变量。

卡斯特和博里奇均来自新兴政党，不属于传统政治力量。现年55岁的卡斯特曾任众议员。他主张严控非法移民，采取强硬手段保障社会安全、有力打击犯罪，还主张精简政府开支、减税和取消妨碍投资与就业的法律法规。其系列政策主张吸引了保守的右翼势力支持。卡斯特在第一轮投票结束后称，自己是“恢复和平、打击罪犯和贩毒、结束恐怖主义的唯一人选”。

博里奇现年35岁，曾任学生运动领袖和众议员。他主张建立福利社会，改变智利新自由主义发展模式，改革税制、增加税种，废除由私营企业管理养老金的制度，实现普惠的医疗保险等。如能当选，博里奇将成为智利历史上最年轻的总统。

分析人士指出，上述两名候选人的施政纲领截然不同，分属政治光谱两极，卡斯特是保守的右翼候选人，而博里奇则是左翼和极左翼政党联盟的代表。

1990年军政府“还政于民”以来，智利中左和中右政治力量轮流执政，但由于施政方针未能完全有效顺应社会变革要求，民众不满情绪逐渐累积。有分析指出，总统选举第一轮投票结果表明，卡斯特恢复社会秩序、打击犯罪等主张赢得了希望改善社会动荡下治安状况选民的支持，而博里奇变革社会福利制度的计划则迎合了年轻选民意愿。通常情况下，智利总统选举中第一轮选票领先的候选人在第二轮胜出的机会较大。但目前两人选票差距较小，最终胜负尚难预料。

此间分析人士认为，尽管第一轮胜出的两名候选人均非出自传统政党，但他们分别受到部分中右翼或左翼大党等传统政治势力支持。无论最终谁会胜出，他们都将面临如何同包括传统政党在内的其他党派达成和解的议题。为争取更多选民支持，卡斯特和博里克目前提出的政策主张或将相应产生一定变化。

智利圣地亚哥大学学者雷涅·哈拉表示，虽然这是一次极化的选举，但观察智利总统大选时，应当注意第二轮投票将会起到缓和候选人立场的作用。

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