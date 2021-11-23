新华社第比利斯11月23日电 专访：中国必将为世界奉献一届成功的冬奥会——访格鲁吉亚奥委会副主席卡巴莱利

新华社记者李铭

格鲁吉亚奥委会副主席马穆卡·卡巴莱利日前在第比利斯接受新华社记者专访时表示，北京成功举办了2008年夏季奥运会，也必将为世界奉献一届成功的冬季奥运会。

卡巴莱利说，众所周知，2008年北京夏季奥运会取得了巨大成功，基于此，人们有理由相信2022年北京冬奥会也必将获得国际体育界的高度评价。

卡巴莱利表示，面对全球新冠疫情带来的巨大挑战，中国深知举办一届成功的冬奥会对全世界人民的重大意义。

他说：“我相信中华人民共和国和中国奥委会一定能出色完成举办冬奥会的任务，就像中国成功应对新冠疫情那样。”

他表示，针对新冠疫情带来的特殊情况，中方在冬奥会筹办上做出了许多灵活和科学的防疫安排，这些必要措施将有效保护冬奥会举办期间运动员和观众的健康和安全。中方在筹办冬奥会上展现的科学、负责、认真的态度，赢得了世界人民的肯定。

卡巴莱利说，格鲁吉亚的冬季运动正在快速发展之中，格鲁吉亚运动员在参与冬奥会上取得了巨大成绩，已获得了多张北京冬奥会的入场券。北京冬奥会将有力推动未来格鲁吉亚冰雪运动的普及和进步，并将带动相关产业的发展。

他表示，格鲁吉亚奥委会非常期待与中国同行进行深入交流和合作，借鉴中国成功举办奥运会的有益经验，推动格鲁吉亚在举办大型国际赛事上取得更多进展。

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