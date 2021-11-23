中国日报网11月23日电 22日，《俄罗斯报》专项部主任戈尔戈达娃?丽卡?奥玛丽耶夫娜在2021年中俄网络媒体论坛的连线发言中表示，中俄两国友好关系有助于创建合作项目，使俄罗斯消费者了解中国文化、经济和技术。

22日，《俄罗斯报》专项部主任戈尔戈达娃?丽卡?奥玛丽耶夫娜连线参加2021年中俄网络媒体论坛。

奥玛丽耶夫娜称，俄罗斯观众对有关中国的新闻广泛关注，中国的人工智能、投资、电商等领域是重要内容。作为俄罗斯本土传媒品牌，《俄罗斯报》拥有与中国媒体合作的丰富经验。该报数字化随网站的发展而不断进步，未来将在网络专项节目、社交网络平台、视频内容三方面积极拓展。

在介绍专项节目时， 奥玛丽耶夫娜提到，《俄罗斯报》专项节目出品数量整体上在逐年增长，《俄罗斯-中国：事件与快评》就是其中一个精品节目。该节目已经推出3 年，其形式为出版刊物类型，节目每天发布中国发生的事件。三年来，新闻发布总数达 3000余条。该节目深受生活在俄罗斯的中国人和俄罗斯观众的喜爱。

奥玛丽耶夫娜还提到，疫情期间中国传媒公司的工作人员向《俄罗斯报》提供抗疫电影等影视资源，在如此艰难的情况下非常不可思议。

“我记得俄罗斯疫情高峰期我们非常害怕，而那时中国第一波抗疫工作已经结束。中国抗疫经验对于当时俄罗斯的防疫工作起到了关键作用。”她说。

2021年中俄网络媒体论坛于11月22日以视频连线的方式举行，在北京和莫斯科分设会场，主题聚焦于“促进交流互鉴 深化务实合作”。该论坛由中国国家互联网信息办公室与俄罗斯联邦数字发展、通讯与大众传媒部指导，中国日报社、中国互联网发展基金会主办，中国日报网承办，网易新闻协办。

来源：中国日报网

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