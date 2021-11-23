中国驻济州总领事王鲁新23日应邀出席济州道行政同友会“了解中国”系列讲座并发表演讲。中国驻济州总领事馆供图

人民网首尔11月23日电 （记者马菲）中国驻济州总领事王鲁新23日应邀出席济州道行政同友会“了解中国”系列讲座，并以“新时代中国外交的总目标——推动构建人类命运共同体”为题发表演讲。济州道前知事金文铎、金泰焕、行政同友会会长金亨受及曾经担任过济州道要职的会员三十余人参加。

王鲁新表示，今年是中国共产党成立100周年。大道之行，天下为公，中国共产党坚持胸怀天下，是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。推动构建人类命运共同体不仅被写入中国共产党党章和中国宪法，也多次被写入联合国决议文件，产生了日益广泛而深远的国际影响，已成为中国引领时代潮流和人类文明进步的鲜明旗帜。

王鲁新强调，中国共产党始终以世界眼光关注人类前途命运，既积极争取和平的国际环境发展自己，又以自身的发展更好地维护世界和平、促进共同发展。不管国际形势如何变化，中国都将做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，同世界各国人民一道，为增进人类共同福祉、构建人类命运共同体作出更大贡献。

王鲁新就政治、安全、经济、文化、生态等5个方面详细解读人类命运共同体思想的丰富内涵，并通过具体事例和详实数字，围绕建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，介绍了中国积极维护以《联合国宪章》宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系，坚持维护半岛和平稳定，助力国际抗疫合作、扎实推进“一带一路”建设、积极开展人文交流、大力推进生态文明建设和绿色发展等具体实践和成果，表示人类命运共同体思想顺应了历史潮流，回应了时代要求，凝聚了各国共识，对中国的和平发展、世界的繁荣进步都具有重大和深远的意义，中国将同世界各国一道，推动构建人类命运共同体，携手建设更加美好的世界，开创共赢共享、发展繁荣、健康安全、互尊互鉴的未来。

王鲁新最后强调，中韩两国同为亚太地区重要国家和主要经济体，两国发展互为重要机遇，巩固好、发展好中韩友好关系既是时代潮流，也是两国人民的共同愿望。今年是“中韩文化交流年”，明年将迎来中韩建交30周年，三十而立，中韩关系更加成熟，也面临深化发展的重要机遇。希望大家携起手来，相互支持，同舟共济，共克时艰，进一步推动两国各领域各地区交流合作蓬勃发展，为地区和世界和平与发展作出积极贡献，共同谱写中韩关系新时代的华美篇章。

济州道行政同友会感谢王鲁新总领事为会员们带来的精彩讲座，表示进一步加深了对中国外交和人类命运共同体理念的认识，感到受益良多，希望以两国建交30周年为契机，进一步深入了解中国，为深化发展中韩友好关系、促进双方交流合作作出努力。

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