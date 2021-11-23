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法国前总理拉法兰：中国扩大开放推动国家的快速发展

2021年11月23日13:19 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎11月22日电（记者唐霁　孙鑫晶）法国前总理拉法兰22日在巴黎举行的与华人见面会暨新书签售仪式上表示，中国扩大开放推动了国家社会、经济的快速发展。他积极评价华人社区为法国作出的积极贡献。

　　本次见面会在位于巴黎的法国华侨华人会举行，包括法国政界、华侨华人等300余人参加活动。

　　拉法兰在发言中表示，由于政治、文化的差异，国情的不同，每个国家有不同的治理模式，各国需要通过对话和交流，尊重彼此的国家发展模式。只有相互尊重和理解，才能缓和当今国际局势的紧张，才能团结起来共同应对新冠疫情、气候变化等重大挑战。

　　他还高度评价华人社区为中法两国合作发展起到的重要作用，以及为法国发展作出的积极贡献。

　　在会后接受新华社记者采访时，拉法兰指出，中国加入世界贸易组织二十年来，不断扩大开放，在经济和社会发展上取得长足进步。“改革开放推动了中国快速的发展。”他期待法中两国在维护多边主义、应对气候变化等问题上继续合作，为缓解当今世界的紧张局势、推动世界和平而共同努力。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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