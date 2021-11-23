新华社德黑兰11月22日电（记者高文成 王守宝）伊朗外交部发言人哈提卜扎德22日表示，重返伊朗核问题全面协议的窗口不会永远对美国敞开。

哈提卜扎德当天在例行记者会上说，伊朗希望将于本月晚些时候在奥地利首都维也纳重启的伊核谈判能就解除对伊制裁达成“务实和全面的协议”。如果伊核协议不能给伊朗带来具体经济利益，不能帮助伊朗实现对外贸易正常化，“美国应该知道这个窗口不会永远敞开”。

哈提卜扎德表示，伊朗将带着诚意参加伊核谈判，也希望其他相关方认真参加谈判。如果相关方在谈判中缺乏诚意或谋求“非建设性意图”，伊朗将予以回应。

哈提卜扎德说，国际原子能机构总干事格罗西将于当晚开始访问伊朗，希望这次访问与以往一样“具有建设性”。伊朗一直建议国际原子能机构在技术合作的框架内与伊朗展开合作，不允许个别国家以国际原子能机构的名义推进其政治意图。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。伊朗和欧盟11月3日宣布，伊核谈判将于29日重启。

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