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利比亚民族运动党领袖莱拉成为利比亚首位竞选总统的女性

2021年11月23日10:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 利比亚民族运动党领袖莱拉22日一早到位于的黎波里的国家高级选举委员会总部登记，她成为利比亚历史上第一位竞选总统的女性。

据阿联酋《宣言报》报道，利比亚民族运动领导人莱拉22日在国家高级选举委员总部正式递交了竞选人有关文件，她1975年出生于首都的黎波里，但她的原籍是位于西部的祖瓦拉市。据阿拉伯天空新闻网报道，在出任利比亚民族运动党领袖前，莱拉曾在新闻领域工作，参加过多次媒体研讨会和培训。她还是一位利比亚女政治家，在过去10年中，她一直寻求制定保护妇女公正的政治代表权的法律。

报道说，莱拉对记者表示，2014年以来，我多次提出政府职位的30%应该分配给女性。我的主张得到了许多男性的支持，如果我当选总统，我将努力使其实现。莱拉特别强调，“利比亚许多女性很有能力，现在需要自己更多的努力，不要等待别人给自己机会。”

据报道，利比亚高级选举委员会22日晚间宣布，定于12月24日进行的总统选举登记工作已经结束，最终选举人申请数量达到98份，其文件将由总检察长办公室、刑事调查局等有关单位审议，然后由选举委员会公布最后名单。（安国章）

(责编：高歌、常红)

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