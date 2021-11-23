新华社明斯克11月22日电（记者鲁金博）白俄罗斯外交部发言人格拉兹22日说，根据白俄罗斯与欧盟接触达成的协议，欧盟委员会专家组当天抵达白俄罗斯，并与白外交部和相关国际组织举行会谈。专家组将评估边境难民情况。

白俄罗斯外交部向欧盟方面介绍了白方为缓解边境难民问题所做的工作，包括将难民转移至临时收容所、提供必要医疗救助、与联合国等国际组织合作等。白外交部指出，对于白俄罗斯制造边境难民问题的指责是荒谬的。

白外交部表示，某些邻国对待难民的方式违反国际法和人道主义原则，甚至使用暴力手段阻止难民进入欧盟，必须寻找难民前往欧洲的解决方法。

会谈后，双方表示将继续就边境难民问题保持沟通。

当天，世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格抵达白俄罗斯边境难民安置区，评估难民情况。克鲁格表示，世卫组织为难民提供的人道主义医疗物资将于25日运抵白俄罗斯。

白俄罗斯总统卢卡申科同日表示，他与德国看守政府总理默克尔达成的共识，是考虑在欧盟层面解决难民问题，但欧盟方面负责与白俄罗斯协调解决难民问题的联系人却迟迟不露面。他表示，希望欧盟解决难民问题，让难民尽快赶往德国，而不是来解决白俄罗斯能处理的难民温饱以及医疗救助问题。

近期，数以千计难民试图从白俄罗斯进入波兰、立陶宛等欧盟国家，最终前往西欧，其中多数人来自中东。波兰等国强化边境管控，严防非法入境，导致大量移民滞留边境。波兰等国指责白俄罗斯策划这场危机，以此报复欧盟先前对白施加的制裁。白方则表示，制裁使白俄罗斯无法控制移民流入。

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