人民网济州11月23日电 （记者张悦）11月22日，第五届“中韩21世纪海上丝绸之路发展与合作论坛”在韩国济州举行。来自中韩两国研究机构和学术界等多名专家学者汇聚一堂，围绕“中韩建交30周年，中国和济州的合作”的主题展开对话和讨论。

中国驻济州总领事王鲁新在开幕式致辞中表示，明年将迎来中韩建交30周年，三十而立，两国关系更加成熟，也面临深化发展新机遇。济州岛位于中日韩三国中心，参与“一带一路”建设有着得天独厚的条件和优势。近年来，随着中韩两国友好关系不断深化，济州道与中国各地区的交流与合作也取得了显著发展，呈现出人员交流多、投资金额多、合作领域多的“三多”特征。相信未来双方通过共建“一带一路”，一定能够为济州地区经济发展提供新机遇。

济州道行政副知事高荣权在致辞中表示，在过去30年时间里，中国的发展变化，给济州的旅游、投资、贸易等多个方面带来了巨大影响。希望在未来，中韩两国更加相互信任，合作交流的范围更加宽广。

济州道议会副议长丁珉九在致辞中表示，韩国和中国是有着数千年交流历史的老朋友。1992年建交以来，济州道同7个中国省市建立的友好省道关系，在文化、旅游、生态、教育、青少年等领域，进行了丰富多彩的交流活动，一直赓续着亲密的友情。

济州研究院院长金相浃在致辞中表示，中韩21世纪海上丝绸之路发展与合作论坛已经举办了五届。在迎接中韩建交30周年之际，此次论坛的召开对构建韩国和中国、济州岛和中国的合作平台，摸索参与“一带一路”建设的关联性等方面有重要意义。在30年的时间里，中韩两国成为共同前行的同伴者，今后更要发挥老朋友的作用，让两国关系更加巩固。

此外，来自中韩两国的多名专家围绕气候变化、碳中和，绿色经济等展开研讨，韩中友好协会会长辛正承主持了讨论。

“中韩21世纪海上丝绸之路发展与合作论坛”由济州道政府主办、济州研究院承办，至今已成功举办五届。中国（海南）改革发展研究院、中国社会科学院、济州研究院、成均馆中国研究所等中韩智库都曾参加过该论坛，为中国与济州合作发展献计献策。

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