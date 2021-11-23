人民网里约热内卢11月22日电 （记者吴杰）巴哈马总理戴维斯日前会见中国驻巴哈马大使戴庆利时表示，巴哈马新一届政府珍视同中方的关系，将继续坚定奉行一个中国政策。

戴庆利转达了中国领导人对戴维斯出任巴总理的热烈祝贺和良好祝愿，表示中方一贯重视发展对巴关系，建交以来，中巴始终相互尊重，平等相待，各领域合作成果丰硕，人文交流日趋频繁。明年是中巴建交25周年，中方愿同巴新一届政府在新的起点上共同努力，增进政治互信，加强务实合作，推进人文交流和地方、政党等合作，增强在国际地区事务中的协调配合，推动双边关系不断迈上新台阶。

戴维斯表示，巴哈马始终将中国看作患难与共的真朋友、好朋友。近年来，巴连续遭受严重飓风和疫情等挑战，加剧了巴经济财政困难。中国始终予巴慷慨援助，并大力推动各领域交流合作，使巴受益匪浅。巴新一届政府珍视同中方的关系，将继续坚定奉行一个中国政策，期待同中方一道，深化各领域务实合作，以更好应对疫情挑战，加快经济复苏。

戴维斯表示，巴方对中国共产党百年来取得的伟大成就深感钦佩。巴执政党致力于深化同中国共产党的党际交往，密切双方地方、人文等交流合作，并就气候变化等小岛屿国家关切问题保持经常性沟通，共同推动双边关系持续向前发展。

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