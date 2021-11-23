本报记者 张 红

由中国援建的马尔代夫中马友谊大桥（无人机照片）。

王明亮摄（新华社发）

11月19日，习近平总书记出席第三次“一带一路”建设座谈会并发表重要讲话，为处于关键节点的共建“一带一路”指明方向，谋划路线。自这一重大国际合作倡议提出以来的8年时间里，共建“一带一路”取得了实打实、沉甸甸的成就，成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

“向世界证明了价值和意义”

“共建‘一带一路’倡议已提出8年。8年来，沿线国家和地区在经济发展、民生改善等方面硕果累累，向世界证明了共建‘一带一路’的价值和意义。”意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所专家法比奥·马西莫·帕兰迪在媒体撰文指出。

截至2021年9月，中国与沿线国家货物贸易额累计达到10.4万亿美元，对沿线国家非金融类直接投资超过1300亿美元。作为“一带一路”的标志性成果，中欧班列已实现月行千列、年行万列。截至2021年10月底，已铺画73条运行线路，通达欧洲23个国家的175个城市，累计开行超4.6万列。

“一带一路”国际合作给所有参与国带来了实实在在的利益和好处。美国麦肯锡公司对在8个非洲国家的上千家中国公司进行的实地调查表明，这些公司中“89%的员工是非洲人，为非洲创造了近30万个就业岗位”。牙买加《集锦报》刊文说，通过参与共建“一带一路”，牙买加的道路和其他基础设施得到了现代化改造。相关贷款优惠多，对民众有利。据报道，牙买加南北高速路全长67公里，翻山越岭，施工难度大。中国企业用3年时间完成施工，实现了位于牙买加南部的首都金斯敦与北部旅游重镇奥乔里奥斯之间的高速连通。霍普金斯大学研究团队的报告显示，在尼日利亚的20家中国制造业企业中，当地雇员比例平均为85%，“就业本地化的大趋势显而易见”。

欧洲也有切身体会。《德国交通报》网站刊文说，国际铁路联盟最新研究结果表明，在共建“一带一路”倡议推动下，欧中之间的铁路货运量在过去5年内增长5倍，且这种强劲发展势头还在持续。“共建‘一带一路’使欧亚两个大陆更紧密联系起来，促进双方经济发展与繁荣。”德国《交通周报》网站援引奥地利联邦铁路集团总裁安德烈斯·马特的话说：“毫无疑问，共建‘一带一路’对奥地利以及整个欧洲都有着重大意义。”

澳大利亚国立大学研究员德科·范德克利在澳智库洛伊国际政策研究所官网上发表文章指出，共建“一带一路”项目为沿线国家和地区提供就业、出口、税收和技术，面对当地缺少技术劳工的情况，中国企业会提供技能培训以解决相关问题。“简而言之，中国通过共建‘一带一路’给沿线国家和地区带来了真正的利益，促进了经贸往来。”

美国《外交官亚太时事》杂志网站刊登评论文章指出，各国积极参与共建“一带一路”，提高与世界其他地区的互联互通，激发了经济活力。兰德公司研究报告显示，“一带一路”沿线国家和地区交通基础设施水平提升，贸易往来更加繁荣，工业化进程加速，“参与共建‘一带一路’的好处显而易见”。

“最有影响力的经济项目之一”

美国《新闻周刊》文章将“一带一路”称为“最成功和最有影响力的经济项目之一”。斯里兰卡“一带一路”组织联合创始人玛雅·玛筑仁和亚西鲁·拉纳拉贾在接受采访时指出，共建“一带一路”以合作共赢的方式，促进共同发展和繁荣，并以和平和友谊的方式，增进相互理解和信任，促进全面交流。西班牙《起义报》网站刊文说，通过共建“一带一路”，有关国家切实提升了基础设施建设水平，促进可持续发展，还加强了不同文明之间的交流和联系。

截至2021年11月，我国已与140个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件；与日本、意大利等14国签署第三方市场合作文件；有关合作理念和主张写入联合国、二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织等重要国际机制的成果文件。“一带一路”的国际影响力、合作吸引力不断释放，“朋友圈”越来越大，合作质量越来越高，发展前景越来越好。

8年来，共建“一带一路”也遭遇到某些别有用心国家的质疑。不过，公道自在人心。美国《外交官亚太时事》杂志网站刊登评论文章说：“中国从未通过共建‘一带一路’，开展所谓的‘债务陷阱外交’。”美国昆西负责任治国研究会网站也发表题为《美国国会对中国“一带一路”倡议的看法存在哪些谬误》的文章指出，美国领导人不应将“一带一路”倡议妖魔化，而应该认识到它在世界各地取得如此热烈反响的原因。“一带一路”对全球发展做出重大贡献，为南半球国家带去资金与基础设施，同时极大拓展了加强商业、金融和文化联通性的全球公共产品。今日俄罗斯电视台网站日前刊发英国东亚问题专家汤姆·福迪的文章说，共建“一带一路”寻求通过大规模基础设施投资，将众多国家和地区联通起来，以实现共同发展。中方倡议广受欢迎，是由于中国对相关投资不附加任何政治条件，推进项目时，中国可以协调相关企业或金融机构参与。

据路透社报道，美国计划从明年1月起在全球投资5至10个大型基础设施项目。这是提出“重建更美好世界”以来，美国政府实施的首批海外基建项目。不过，正如中国外交部副部长乐玉成在接受采访时所表示的，美国的做法进一步证明了“一带一路”是正确之路、未来之路。

“‘一带一路’必将不断收获成功”

面向未来，共建“一带一路”将继续为沿线各国和地区带来巨大机遇。据世界银行研究报告，这一倡议将使参与国贸易增长2.8%至9.7%、全球贸易增长1.7%至6.2%、全球收入增加0.7%至2.9%。

目前，共建“一带一路”正稳步推进。2021年上半年，中国对“一带一路”沿线国家进出口5.35万亿元，同比增长27.5%，占我国外贸进出口总值的29.6%。国际合作也持续发力。据俄新社报道，俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，欧亚经济联盟与中国“一带一路”倡议的对接合作近期进展显著。据拉美社报道，古巴近日正式加入中国倡建的“一带一路”能源合作伙伴关系。该伙伴关系寻求在利益共享的原则下，打造国际合作和交流的超级平台。

经历了全球疫情的严峻冲击后，共建“一带一路”的韧性和活力越发引人注目。法国国际关系和欧洲地缘政治学者亨利·格罗苏夫尔撰文指出，面对疫情冲击，中欧班列逆势而上。文章指出：“在多边主义和国际合作受到冲击的当下，共建‘一带一路’有利于各方携手应对更加复杂的全球性挑战。”

德国奥斯纳布吕克应用科学大学教授米夏埃尔·许勒尔认为，业界很快会清晰认识到，在当前全球遭遇新冠肺炎疫情的特殊背景下，由“一带一路”和中欧班列带来的交通系统连通是多么重要。展望未来，许勒尔表示，“一带一路”和中欧班列的重要性不仅体现在应对诸如新冠肺炎疫情等危机，还将有助于中亚国家更好地与全球供应链相连，并从中受益。长期来看，不管是在亚洲、非洲、欧洲还是世界其他地区，只要各个参与方能以共赢形式合作，“一带一路”必将不断收获成功。

意大利法学家司德法也表示，无论是在新冠肺炎疫情背景下，还是在后疫情时代，“一带一路”倡议对人类的发展，尤其是对欧亚大陆地区的发展是十分重要的。据统计，“一带一路”目前在建大型基础项目数以千计。世界银行估计到2030年，共建“一带一路”有望帮助全球760万人摆脱极端贫困，帮助3200万人摆脱中度贫困，成为人类的“减贫之路”“增长之路”“共同进步与繁荣之路”。

正如意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所专家法比奥·马西莫·帕兰迪所说，未来，共建“一带一路”将释放沿线国家和地区更大的发展潜力。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)