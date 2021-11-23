新华社北京11月22日电 11月22日，习近平主席以视频方式出席并主持中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会，发表题为《命运与共 共建家园》的重要讲话。会议结束后，外交部部长助理吴江浩接受中央媒体采访，介绍习近平主席与会成果。

吴江浩说，今年是中国东盟建立对话关系30周年。习近平主席出席并同文莱苏丹哈桑纳尔共同主持了中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会。这是今年我国最重大的周边外交行动，也是习近平主席首次同东盟国家领导人举行集体会晤。峰会最重要的成果，是习近平主席同东盟国家领导人共同宣布，将中国东盟关系提升为全面战略伙伴关系，确立了双方关系史上新的里程碑。

中国东盟关系30年来全面快速发展，为双方人民带来实实在在的福祉，为地区和世界和平稳定繁荣做出积极贡献。当前百年变局与世纪疫情交织，国际格局深刻演变，本地区发展也面临新的复杂因素。如何抓住机遇、共迎挑战，继往开来、守正创新，成为中国东盟的共同课题。习近平主席亲自出席纪念峰会，同东盟国家领导人一道，全面总结双方关系发展的重要成就和宝贵经验，共同擘画未来发展蓝图。双方围绕中国东盟关系未来发展方向、深化各领域协调合作、构建更为紧密的中国—东盟命运共同体达成八项重大共识。

一是坚持高层引领，落实双方关系新定位。与会领导人一致认为，建立全面战略伙伴关系反映了中国东盟关系高水平发展的现状，为双方关系设定了更高目标，有助于加强彼此战略互信和全面合作。习近平主席倡议中国东盟共建和平家园、安宁家园、繁荣家园、美丽家园、友好家园，把这一新定位落到实处，朝着更为紧密的中国—东盟命运共同体迈出新的步伐。与会东盟国家领导人积极呼应，表示愿同中方共同努力，打造有意义、实质性、互利的全面战略伙伴关系，惠及地区各国人民，为地区和平稳定繁荣做出更大贡献。

二是坚持团结抗疫，维护人民生命健康。与会领导人一致认为，全球和地区疫情起伏反复，战胜疫情仍是各国面临的最紧迫任务，同时应着眼长远深化加强公共卫生合作。习近平主席在峰会上倡议启动“中国东盟健康之盾”合作，宣布再向东盟国家提供1.5亿剂新冠疫苗无偿援助、向东盟抗疫基金追加500万美元。强调愿加大疫苗联合生产和技术转让，开展关键药物研发合作，帮助东盟加强公共卫生体系建设和人才培养。东盟国家领导人赞赏中方践行承诺，努力使疫苗成为全球公共产品。表示中方的宝贵支持不仅有助于地区国家提高疫苗接种率、消除“疫苗鸿沟”，还有利于本地区提高自主保障能力和应对重大公共卫生事件水平。

三是坚持共同发展，助力地区经济复苏。与会领导人一致认为，疫情迟滞世界经济复苏进程，地区发展不平衡不充分问题凸显。各方欢迎并支持全球发展倡议，认为倡议将为世界特别是发展中国家经济复苏提供巨大支持，对加快落实联合国2030年可持续发展议程具有重要意义。习近平主席宣布，中方将在未来3年再向东盟各国提供15亿美元发展援助，用于东盟国家抗击疫情和恢复经济；中方愿同东盟开展国际发展合作，启动协议谈判；愿同东盟启动自由贸易区3.0版建设，进一步提升贸易投资自由化便利化水平；愿进口更多东盟国家优质产品，包括在未来5年力争从东盟进口1500亿美元农产品。东盟国家领导人感谢习近平主席提出的务实合作倡议，愿同中方一道，建设包容、现代、全面、互利的中国东盟经贸关系，推动双方贸易平衡发展，加强互联互通和产业链供应链合作，为地区经济复苏提供有力支持。

四是坚持创新发展，培育增长新动能。与会领导人一致认为，创新是引领发展的重要动力，要建立更加紧密的科技创新伙伴关系。习近平主席提出，中方将启动中国东盟科技创新提升计划，向东盟提供1000项先进适用技术，未来5年支持300名东盟青年科学家来华交流。倡议拓展数字经济等新领域合作，开展数字治理对话，深化数字技术创新应用。东盟国家领导人欢迎上述倡议，愿以第四次工业革命为契机，探讨《东盟数字总体规划2025》与《中国—东盟关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议》对接，推动数字经济、智慧城市、人工智能、电子商务、大数据、数字转型、网络安全等领域合作。

五是坚持可持续发展，加快绿色转型。与会领导人一致认为，气候变化不利影响日益显现，地区各国要携手合作应对。习近平主席强调，中方愿同东盟开展应对气候变化对话，加强政策沟通和经验分享，对接可持续发展规划，共同推动区域能源转型，探讨建立清洁能源合作中心，加强绿色金融和绿色投资合作，构建蓝色经济伙伴关系。东盟国家领导人对此深表赞同，认为经济、社会和环境应协同发展，感谢中方为发展中国家应对气候变化提供技术和资金支持，愿同中方加强应对自然灾害、环境保护、新能源技术、绿色投融资和蓝色经济等领域合作，促进经济韧性复苏和产业结构升级。

六是坚持交流互鉴，促进民心相通。与会领导人一致认为，人文交流是双方关系发展的不竭动力，疫情阻挡不了人民间的友好感情，期待有序、安全恢复人员往来。习近平主席强调，要推进文化、旅游、智库、媒体、妇女、体育、青年等领域交流，使双方民众更加相知、相亲、相融。中方愿同东盟加强职业教育、学历互认等合作，增加中国—东盟菁英奖学金名额。东盟国家领导人支持形成全方位、多层次人文交流格局，期待充分发挥中国—东盟各合作基金作用，进一步促进民心相通。

七是坚持携手合作，维护地区和平稳定。与会领导人一致认为，当前国际和地区形势中不稳定不确定因素增多，需要各国协调合作应对。习近平主席指出，要坚持对话不对抗、结伴不结盟，携手应对威胁破坏和平的各种负面因素；中国坚决反对霸权主义和强权政治。地球足够大，容得下中美两国，关键是要建设性管控分歧，避免激烈化、扩大化。中方当然要维护自身主权、安全、发展利益，希望美方务必谨慎处理好与此有关的问题。同时，中方愿同周边邻国长期友好相处，共同把南海建成和平之海、友谊之海、合作之海。东盟国家领导人表示，习近平主席讲话反映了地区人民的共同心声，欢迎中美元首视频会晤，中美关系应该首先以合作定义，乐见双方在气候变化等领域开展合作。愿同中方一道，通过和平方式妥处分歧，共同促进地区长治久安。

八是坚持东盟中心地位，践行真正的多边主义。与会领导人一致认为，东盟在区域合作中的中心地位是历史形成的，符合地区发展现实需求、符合世界多极化潮流。当前形势下，要巩固加强以东盟为中心、开放包容的区域架构。习近平主席强调，要践行真正的多边主义，坚持国际和地区的事大家商量着办。中方坚定不移支持东盟团结和东盟共同体建设，坚定不移支持东盟在区域架构中的中心地位，坚定不移支持东盟在地区和国际事务中发挥更大作用。要高质量共建“一带一路”，同东盟提出的印太展望开展合作。东盟国家领导人对此高度评价，愿同中方共同维护和践行多边主义，携手应对地区和全球性挑战。

习近平主席介绍了十九届六中全会情况，表示全会全面总结了中国共产党的百年奋斗重大成就和历史经验，中国人民正满怀信心在全面建设社会主义现代化国家新征程上前行，中国发展将为地区和世界提供更多机遇、注入强劲动力。东盟国家领导人祝贺中国共产党百年华诞，高度评价中国经济社会发展取得的巨大成就，对中国实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会和消除绝对贫困表示钦佩，相信并祝福中国人民在中国共产党领导下如期实现第二个百年奋斗目标。

吴江浩最后表示，习近平主席重要讲话高屋建瓴、内涵丰富，展现了大国领袖的宽广胸怀和恢宏气度。峰会指明了中国东盟关系发展的新方向，揭开了中国东盟关系发展的新篇章。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指引，继续按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴的周边外交方针，全面深化同东盟国家友好合作，推动建设更为紧密的中国—东盟命运共同体。

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