新华社莫斯科11月22日电（记者李奥）俄罗斯总统普京22日同意大利总理德拉吉通电话，讨论白俄罗斯与欧盟国家边境难民危机等问题。

据克里姆林宫网站22日发布的消息，双方详细讨论了白俄罗斯与欧盟国家边境局势。俄方特别谈到波兰违背保护难民权利的国际义务、粗暴对待难民的行为。双方认为，欧盟与白俄罗斯应相互协作，根据人道主义准则尽快解决当前危机。

双方还就乌克兰国内冲突交换了意见。普京指出，乌克兰仍拒绝履行明斯克协议和在“诺曼底模式”框架下达成的相关协议。乌方采取了蓄意激化局势的挑衅性做法，包括使用明斯克协议所禁止的武器，俄方对此表示担忧。

德拉吉在通话中提及能源领域合作问题。普京表示，俄方已做好准备，确保向欧洲持续供应天然气，包括通过“北溪-2”天然气管道进行供应。

今年8月以来，为进入德国等西欧国家，越来越多来自中东的难民希望取道白俄罗斯进入欧盟成员国波兰和立陶宛，波立两国边境管控压力随之加大。波兰、立陶宛及欧盟将当前难民危机归咎于白俄罗斯，但白方表示是西方制裁导致其无力控制难民潮。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)