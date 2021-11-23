人民网联合国11月22日电 （记者李晓宏）当地时间11月22日，联合国安理会举行轻小武器问题公开辩论会，中国常驻联合国代表张军发言介绍中方在打击轻小武器非法贩运问题上的立场和积极贡献。会议由墨西哥外长主持，安理会全体成员及30余个联合国会员国及国际组织代表与会。

张军表示，轻小武器问题事关和平与发展，打击轻小武器非法贩运对保障各国经济发展和社会进步意义重大，在多边框架下加强常规武器军控迫在眉睫。多年来安理会为解决轻小武器问题作出不懈努力，并在审议地区热点问题时统筹考虑轻小武器带来的影响。与此同时，轻小武器非法贩运现象依然严重，与武装冲突、恐怖主义、跨国有组织犯罪等问题相互交织，加重冲突地区人民苦难，给国际和平与安全带来严峻挑战。

张军强调，当事国应承担打击轻小武器的首要责任，实现轻小武器全周期管理。安理会要为当事国和平和解努力以及战后重建提供政治支持，帮助其有效应对轻小武器扩散风险。和平行动应在严格按照授权履职、尊重当事国主权基础上，积极向当事国提供能力建设方面的支持和协助。

张军指出，轻小武器问题产生的根源很大程度上在于贫困和发展不足。国际社会要格外关注战乱地区和冲突后国家在新冠肺炎疫情冲击下的经济发展和民生问题，助力地区国家实现疫后复苏，消除冲突和暴力根源，维护地区持久和平。中国提出的“全球发展倡议”旨在凝聚全球发展合力，契合各国特别是发展中国家的发展需要。中方欢迎各方加入这一倡议。

张军强调，各国要严格执行安理会武器禁运决议及各制裁委有关武器禁运规定，不向受安理会武器禁运的国家转让或出售武器，切断轻小武器非法流动链。同时不得以执行禁运为由干涉当事国内政，侵犯当事国主权。中方一贯主张，制裁只是手段，不是目的。安理会武器禁运的初衷是帮助当事国恢复国家稳定和社会正常秩序，不应对当事国加强自身安全能力建设造成阻碍。

张军表示，国际社会应加强多双边务实合作，积极开展信息交流与经验分享。要充分发挥联合国在打击轻小武器非法贩运方面的引领作用，推动《轻小武器行动纲领》《识别与追查国际文书》《枪支议定书》《武器贸易条约》等全面有效落实。

张军指出，中国政府一贯反对轻小武器非法贩运，对轻小武器出口采取审慎、负责态度。中国自加入《武器贸易条约》以来，积极参与全球武器贸易治理，同时在联合国、上海合作组织、中国-联合国和平与发展基金等框架下，中国同其他发展中国家开展打击轻小武器非法贩运国际合作，并专门设立中非和平安全合作基金，用于支持“消弭非洲枪声”倡议，以及中非开展和平安全与维和维稳合作。中国愿与国际社会一道，为共同打击轻小武器非法贩运、维护国际和地区和平与稳定作出不懈努力。

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