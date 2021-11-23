中国共产党以自强不息的奋斗深刻改变了世界发展的趋势和格局。未来，中国共产党一定能够不断为人类文明进步贡献智慧和力量

党的十九届六中全会是一次继往开来的盛会，受到国际社会持续广泛关注。全会通过《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，深刻揭示了中国共产党过去为什么能够成功、未来怎样才能继续成功，成为国际社会探寻中国共产党成功密码的重要依据。

100年来，中国共产党始终践行初心使命，团结带领全国各族人民绘就了人类发展史上的壮美画卷，中华民族伟大复兴展现出前所未有的光明前景。中国共产党的百年奋斗从根本上改变了中国人民的前途命运，开辟了实现中华民族伟大复兴的正确道路，展示了马克思主义的强大生命力，深刻影响了世界历史进程，锻造了走在时代前列的中国共产党。坚持党的领导，坚持人民至上，坚持理论创新，坚持独立自主，坚持中国道路，坚持胸怀天下，坚持开拓创新，坚持敢于斗争，坚持统一战线，坚持自我革命，这是中国共产党在百年奋斗中积累的宝贵历史经验。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，中华民族伟大复兴进入关键时期。在这一特殊的历史节点，对中国共产党百年奋斗的历史和实践进行深刻总结，不仅让国际社会看到中国共产党“能”，也让国际社会深刻认识到中国共产党“为什么能”。透过十九届六中全会及其通过的决议，国际社会愈加清晰地看到，中国共产党具有强大的领导力执政力，是中国人民最可靠的主心骨，是团结带领中国人民攻坚克难、开拓前进最可靠的领导力量。

100年来，在历史重大转折到来时，中国共产党总是能够比较好地、有预见地、全面客观地分析研究形势，并在此基础上制定切合实际的目标和任务、政策和路径，从而使全党在正确路线指引下有条不紊地开展工作。尼泊尔共产党（马列）总书记梅纳利说，中国共产党是一个实事求是、重视实干的伟大政党。印度共产党总书记拉贾认为，中国共产党取得如此巨大的成就，是因为能把马克思主义普遍真理同中国实践相结合，走出了中国特色社会主义道路。俄罗斯科学院远东研究所政治研究和预测中心主任安德烈·维诺格拉多夫指出，习近平新时代中国特色社会主义思想为中国共产党和中国的发展指明了方向，也有利于推动全球发展繁荣。

100年来，中国共产党建组织、严纪律、强法治，真正使千百万党员凝聚起来，真正把亿万人民组织起来，保证了党的决策部署能够及时、坚决、有力地贯彻执行。“我们看到了一个面对巨大挑战，坚守信念又灵活智慧的政党；一个将全面发展、制度建设、法制建设贯穿工作全过程，以人民为中心的政党。”古巴共产党中央第一书记、国家主席迪亚斯—卡内尔表示，中国有效应对新冠肺炎疫情，成功消除极端贫困，这都是中国共产党回应民众诉求、高效开展工作的结果。塞尔维亚前进党主席、总统武契奇指出，中国共产党在建设国家过程中激发出的伟大创造力，为世界各国带来了启迪和希望。

中国共产党的根基在人民、血脉在人民、力量在人民，人民是党执政兴国的最大底气。中国共产党始终坚持为中国人民谋幸福，始终坚持以人民为中心的发展思想，不断增进全体人民福祉，不断激发全体人民的奋进动力。巴基斯坦正义运动党主席、总理伊姆兰·汗认为，中国共产党的实践证明，一个政党唯有全心全意为人民服务，才能广受拥护。“我们从中国共产党那里学到了很多。”南非非国大主席、总统拉马福萨表示，一个政党要致力于为国家谋发展，为人民谋幸福，人民利益高于一切。

中国共产党和中国人民的事业是人类进步事业的重要组成部分。过去100年，中国共产党向人民、向历史交出了一份优异的答卷，以自强不息的奋斗深刻改变了世界发展的趋势和格局。未来，中国共产党将继续团结带领中国人民埋头苦干、勇毅前行，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗，一定能够不断为人类文明进步贡献智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2021年11月23日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)