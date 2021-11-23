本报记者 张梦旭

哈伯德是美国弗吉尼亚州林奇堡市一家餐厅的行政总厨，最近不断上涨的物价让他饱受困扰。“无论是炼乳、牛肉还是火鸡，价格在不断上涨，有些食材的价格甚至上涨了90%，而且要保持供货的连续性越来越困难。”

美国劳工部近日公布的数据显示，10月美国消费者价格指数环比上涨0.9%，高于市场预期；同比涨幅达6.2%，是1990年11月以来最大涨幅。食品和能源价格上涨是推高通胀的主因。美联社指出，从牛奶、汽油到二手车，几乎所有的商品都在涨价。过去一年，火腿价格上涨20%，鸡蛋价格上涨近12%，汽油价格上涨50%，洗衣机和烘干机价格上涨15%……经济学家们预测，物价上涨可能会持续到明年甚至更久。尽管工资也在上涨，但远远跟不上物价的涨幅。10月份，扣除通胀因素后，美国工人的平均时薪实际上比去年同期下降了1.2%。

除日用品涨价外，取暖成本也在上涨。美国能源信息署日前发布的《冬季能源展望》预测，随着原油、天然气、丙烷和电力价格飙升，今年冬天美国家庭的取暖费将比去年同期上涨54%。

分析人士认为，美国经济重启后需求激增，企业持续提高消费品和服务价格，导致美国通胀水平日益攀升。哈佛大学经济学教授弗曼认为，当前的通胀有其必然性。从今年春天开始，在美国政府大规模支出计划和美联储一系列紧急举措的推动下，经济开始出现复苏，消费者开始重返餐厅、宾馆和商场。但是，政府的大规模开支计划过度刺激了经济，从而引发了通胀。

此外，美国供应链瓶颈和劳动力短缺推高了企业生产成本，加剧了通胀。美国公共广播公司网站指出，在洛杉矶、长滩和纽约港等地，港口工人和货车司机严重短缺，使得大量货物堆积在港口难以及时交付。专家警告，供应链断裂造成的货品短缺和价格飞涨短期内可能难以缓解。

从11月下旬至年底，美国将迎来全年最大的购物季。《美国新闻和世界报道》杂志所做的调查显示，近80%的美国消费者表示，通胀对他们假日购物计划产生了影响。很多人担忧无法采购到足够的物品，或不得不准备付出高昂的价格。

《华尔街日报》认为，“美国将进入一个为期6个月的物价快速上升期”，当前的通胀问题预计还将持续一段时间。

（本报华盛顿11月22日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月23日 17 版）

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