新华社日本白浜11月22日电 （记者姜俏梅）22日，位于日本和歌山县白浜町的休闲乐园“冒险世界”为去年出生的雌性大熊猫幼崽“枫浜”举办一周岁生日会。“枫浜”是首只由该园日方工作人员独立接生的大熊猫幼崽。

当天，乐园工作人员布置好庆生场地，并送上生日礼物——用当地产木材搭起印有英文“生日快乐”的积木，以及枫叶形状冰块和数字“1”冰块。园方同时在网上播出“枫浜”生日会全过程，并向游客免费发放2000份印有“枫浜”照片的文件夹及介绍“枫浜”成长过程的小册子。

中国驻大阪总领事薛剑到场祝贺，向园方转交了中国驻日本大使孔铉佑题写的“亲善大使”祝福卡并赠送生日礼物。他表示，很高兴看到“枫浜”茁壮成长，希望她能和家族成员一起在中日之间架起友好桥梁。

“枫浜”于去年11月22日在“冒险世界”诞生，出生时体重仅有157克，目前已超过28公斤。它是在“冒险世界”诞生的第十七只大熊猫幼崽，父母分别是“永明”和“良浜”。

中国成都大熊猫繁育研究基地1994年开始同 “冒险世界”开展大熊猫国际科研合作。受新冠肺炎疫情影响，成都大熊猫繁育研究基地研究人员去年无法前往日本，“枫浜”因此成为首只由“冒险世界”日方工作人员独立接生的大熊猫幼崽。

《 人民日报 》（ 2021年11月23日 17 版）

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