本报记者 孙广勇

伴随着悠扬的音乐，泰国北部古城清迈的滨河边，不少民众身着传统服装，手里捧着精心制作的水灯，将其放到河面上，水灯随水流缓缓漂移。这是当地水灯节期间的场景。

水灯节是泰国最具特色的传统节日之一。泰历每年12月15日（公历11月），人们来到河湖之畔，将亲手制作的水灯放入水中，以寄托美好愿望和祝福。受疫情影响，泰国去年起停止举办各类大型活动。此次水灯节是11月1日泰国恢复接待国际游客后，首次举办的大型传统节庆活动。

清迈的水灯节于11月19日至20日举办，主题是“清迈幸福之城”。运河沿岸布置了兰纳风格的彩灯，多个景点也装扮得五彩缤纷。为了庆祝清迈建城725周年，当地还推出一盏高7.25米的巨大兰纳灯笼。在塔佩门等古城门处举行了巨型水灯花车展示。清迈府尹巴忠对本报记者表示，水灯节体现了泰国民众传统的生活方式、智慧与文化，放水灯寓意着送走烦恼与忧愁，寄托对未来的美好祝愿。

夜幕降临，斑斓的彩灯亮起。记者看到很多游客正排着长队，在完成登记、消毒等流程后，步入古城，其间不乏外国游客的身影。神话中的人物、吉祥的大象……巨型花车主题丰富多彩。身着盛装的演员演绎的传统舞蹈出神入化。

水灯节前夕，气候凉爽、鲜花盛开的清迈等泰国北部地区进入旅游旺季。为满足常态化疫情防控要求，水灯节采取了严格的防疫措施，将花车巡游改为定点展示，还组织了点亮烛灯、花车评比、选美等丰富多彩的活动，展示兰纳古都魅力。“清迈将在11月完成目标人群100％的疫苗接种，欢迎中国游客早日来清迈”，巴忠说。

中国驻清迈总领馆也参加了清迈水灯节花车展示。中国花车以中国龙和泰式殿堂为主体。展示现场还播放了北京冬奥会宣传片，很多游客兴奋地抱着冬奥会吉祥物“冰墩墩”合影。中国驻清迈总领馆总领事吴志武表示，北京冬奥话题热度在泰国持续增加，欢迎泰国民众继续关注和支持北京冬奥会，“一起向未来”。

（本报泰国清迈11月22日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月23日 17 版）

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