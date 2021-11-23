本报记者 俞懿春

“通过中国国际进口博览会，我们看到中国同世界分享发展机遇、推动经济复苏增长的真诚愿望。”丹麦格兰富集团总裁保罗·杜·耶森近日在接受本报记者采访时表示，进博会已成为格兰富推广创新产品和解决方案的重要平台。

作为全球泵类产品主要制造商之一，格兰富在第四届进博会上共展出三款全球首发产品和解决方案，其中包括一款专门针对中国市场研发的智能监测平台。“通过为水泵系统植入‘智慧大脑’，可以优化水泵运行和维护模式，显著提升能效。”耶森表示。

回忆起1995年，格兰富决定进入中国市场时的场景，耶森仍然兴奋不已：“我们是首家入驻苏州工业园区的北欧企业。时间证明了这一决定的前瞻性和正确性。随着中国不断扩大开放，我们的业务不断发展，并将创新产品带到世界。”

从北京的国家游泳中心“水立方”、大兴国际机场，到上海的环球金融中心、迪士尼乐园，许多城市的标志性建筑里，都装有格兰富水泵。“中国已成为格兰富在全球最大的单一国家市场和最大的商业建筑市场。”耶森说。

今年伊始，格兰富将集团商业建筑业务的全球总部设在了上海。耶森表示：“中国经济保持稳定增长，商业建筑领域充满机遇。更重要的是，中国非常欢迎外商投资。”与此同时，中国庞大的人才市场、卓越的数字创新能力等，都是促使格兰富做出这一战略决策的原因。

中国统筹疫情防控和经济社会发展的出色成绩，给耶森留下深刻印象：“中国经济发展取得的重大进步有目共睹。作为去年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，我们对中国充满信心。”他表示，中国坚定不移推动高水平开放，这将继续为中国和世界经济发展提供源源不断的动力。

“格兰富与许多优秀的中国本土企业在绿色发展、低碳减排等领域开展合作，实现互利共赢。”在耶森看来，中国“双碳”目标的提出，将为各国企业提供更多发展机遇。

“中国的绿色产业将是一个史无前例的巨大市场。”耶森表示，格兰富将充分利用位于苏州的格兰富最大海外研发中心和设于上海的数字化中心，持续助力中国走绿色、低碳、可持续的发展道路。“格兰富将继续扎根中国市场，促进务实合作再上新台阶。”

《 人民日报 》（ 2021年11月23日 17 版）

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