图为巴基斯坦卡拉奇至拉合尔高速公路第三标段项目鸟瞰图。

中铁二十局集团供图

近年来，加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球，已经成为国际共识。中国积极为全球可持续发展贡献中国智慧，支持发展中国家发展绿色低碳产业，推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段，共绘绿色发展新图景。

“这条高速路建得像公园一样美”

这个夏天是艾德纳最忙碌的时候。在巴基斯坦旁遮普省，一连数周的烈日曝晒和突如其来的季风暴雨，对养护巴基斯坦卡拉奇至拉合尔高速公路第三标段项目（简称卡拉高速M3）绿化工程来说，也是严峻的考验。

艾德纳毕业于费萨拉巴德农业大学，博士研究方向是人工绿化树种、草种的选育。2017年起，中铁二十局集团邀请艾德纳共同参与卡拉高速M3绿化工程建设，参与树种挑选、种植和后期人工干预、解决病害等工作。

面对复杂的环境条件，中巴团队反复验证、精心浇灌、培育绿色。几年前灰黄的土坡上，如今绿草如茵。从高空看，高低层次分明的绿化带点缀在卡拉高速M3两侧，在大地上画出一道优美的绿色曲线。

“很多朋友都说，这条高速路建得像公园一样美。能在其中贡献一份力量，我感到十分荣幸。”艾德纳说，作为巴基斯坦南北“大动脉”最核心、最繁忙的部分，这条高速路不仅行车速度快，也越来越漂亮。

卡拉高速M3完工后，中方继续驻留现场，开展3年的绿化维护工作，确保生态友好的可持续性。根据建设经验，中方将绿化维护和道路养护相结合，道路清洁车同时灌溉沿途土壤，既节省人力和水资源，又能为植物生长创造稳定环境。“以前我学到的都是书本知识，到了现场后，才有机会实践。在这个过程中，中方同事们丰富的经验让我受益匪浅。”艾德纳说。

4年来，工程总计植树30万株，植草500万平方米。目前，通过该项目，中方已为巴方培养农艺员工近百人，为项目移交后继续运作建立了成熟的机制和绿化团队。艾德纳相信，卡拉高速M3将为推动巴基斯坦各地道路的绿化维护起到示范作用，“我期待巴基斯坦有更多高速路建得如此美丽”。

“园区环境正变得越来越好”

位于红海之滨、苏伊士运河之畔的中埃·泰达苏伊士经贸合作区（简称合作区），是中埃产能合作的重要平台，也是两国共建“一带一路”标志性项目。截至今年6月，合作区共吸引117家企业入驻，直接解决就业约4000人，产业带动就业3万余人，众多中国企业在这里辛勤耕耘超过10年。

驾车驶入合作区园区内部，厂房林立、街道整洁的现代化产业新城与周边的茫茫荒漠形成鲜明对比。宽阔平坦的柏油马路两旁，笔直矗立的路灯杆格外醒目，路灯杆上方随风旋转的小风车和迎着太阳的光伏面板，让烈日下单调的画面变得生动起来。风能与太阳能互补的路灯发电形式，让合作区成为埃及第一座大规模使用绿色能源路灯的园区。

合作区管理总监阿米娜以彩蝶埃及纺织项目向记者举例。“纺织染整行业本身用水量较大，容易造成资源浪费。但将部分生产污水和设备冷却水进行技术处理，再循环利用，企业水资源的综合重复利用率能超过50%。企业还将预处理过的废水泵入园区污水管网，纳入合作区污水处理厂继续处理。”

巡视园区与企业沟通环保问题，是合作区资产管理部工作人员梅加赫德的工作之一。他告诉记者，在招商引资过程中，合作区一直优先考虑引进低碳环保、环境友好型企业，同时协助入驻企业与埃及环评机构对接标准，保障合作区的可持续发展。“企业的环境治理工程，均与其生产装置同时设计、同时施工、同时建成投产。比如降低水电气热消耗、加强固体废物的污染防治等，都是自企业落地之初就在着手谋划的事情。园区环境正变得越来越好。”梅加赫德自豪地说。

埃及苏伊士运河经济区主席扎基表示，随着埃及“苏伊士运河走廊开发”发展战略与共建“一带一路”深入对接，埃中协同可持续发展的路径不断拓宽。“我们乐见越来越多的两国企业入驻合作区，在共建绿色‘一带一路’框架下开展更多合作，共同打造埃中经贸合作示范性平台。”

“越中绿色合作有着宽广的未来”

在越南中南部的宁顺海滨，16台巨大风机矗立在广阔田野上，扇叶迎着海风徐徐转动，为当地输入源源不断的绿色电力。这里三面环山，东面靠海，得天独厚的地理条件赋予了宁顺丰沛的风能资源。

今年10月，由中国能建中南院总承包、深圳能源投资运营的越南宁顺省正胜风电项目实现全容量发电商运。项目总装机容量49.8兆瓦，包括16台风机和一座110千伏升压站。

越南政府正积极构建多元化的清洁能源结构，重点发展风能、太阳能、生物质能等可再生能源。根据规划，到2030年，绿色能源在越南能源总量中占比将升至20%，到2045年提高到30%。正胜风电项目商运后，每年可为当地节约标煤4.34万吨，降低温室气体和空气污染物排放，改善供电可靠性，缓解越南中部至南部联络线输电压力。

在项目施工过程中，中越两国建设者共同努力，克服疫情不利影响，确保了项目如期全容量商运发电。越南宁顺省人民委员会副主席潘晋景对项目给予高度评价，他表示，中国风电企业攻坚克难保证项目顺利实施，为当地经济社会可持续发展作出重要贡献。

越南能源专家阮越雄表示，越中在绿色发展方面有着广泛共识。近年来，越南大力发展水电、风电、生物质能等可再生能源，其中有许多中国企业参与的项目。中国企业在绿色能源方面有先进的技术和丰富的经验，获得了良好口碑。

“绿色发展前景广阔，越中绿色合作有着宽广的未来。”阮越雄表示，两国开展绿色合作，推动环保技术、环保理念等方面的交流互鉴，不仅有利于相关领域的企业成长，也将促进越南经济社会发展，为全球节能减排作出贡献。

（本报伊斯兰堡、河内、开罗、北京11月22日电 记者程是颉、杨晔、周輖、颜欢、龚鸣）

《 人民日报 》（ 2021年11月23日 17 版）

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