人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

日本为大熊猫幼崽“枫浜”庆祝一岁生日

2021年11月22日21:57 | 来源：新华网
小字号

　　新华社日本白浜11月22日电（记者姜俏梅）22日，位于日本和歌山县白浜町的休闲乐园“冒险世界”为去年出生的雌性大熊猫幼崽“枫浜”举办一周岁生日会。“枫浜”是首只由该园日方工作人员独立接生的大熊猫幼崽。

　　当天，乐园工作人员布置好庆生场地，并送上生日礼物——用当地产木材搭起印有英文“生日快乐”的积木，以及枫叶形状冰块和数字“1”冰块。园方同时在网上播出“枫浜”生日会全过程，并向游客免费发放2000份印有“枫浜”照片的文件夹及介绍“枫浜”成长过程的小册子。

　　中国驻大阪总领事薛剑到场祝贺，向园方转交了中国驻日本大使孔铉佑题写的“亲善大使”祝福卡并赠送生日礼物。他表示，很高兴看到“枫浜”茁壮成长，希望她能和家族成员一起在中日之间架起友好桥梁。

　　“枫浜”于去年11月22日在“冒险世界”诞生，出生时体重仅有157克，目前已超过28公斤。它是在“冒险世界”诞生的第17只大熊猫幼崽，父母分别是“永明”和“良浜”。

　　中国成都大熊猫繁育研究基地1994年开始同 “冒险世界”开展大熊猫国际科研合作。受新冠疫情影响，成都大熊猫繁育研究基地研究人员去年无法前往日本，“枫浜”因此成为首只由“冒险世界”日方工作人员独立接生的大熊猫幼崽。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部