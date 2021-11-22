新华社北京11月22日电（记者董雪）外交部发言人赵立坚22日在例行记者会上回答有关中国在非洲影响力的提问时说，中国是非洲人民的老朋友、真朋友、好朋友，中非合作的本质是互利共赢，受到了非洲国家的欢迎。

有记者问：近日，非洲知名民调机构“非洲晴雨表”发布报告显示，中国在非洲影响力排名第一，63％受访者认为中国对本国的政治经济影响“非常”或“比较”积极，66％受访者认为中国在非洲的政治经济影响是正面的。同时我们注意到，美国国务卿布林肯日前在西非国家经济共同体（西共体）总部发表讲话，对其他国家同非洲国家之间的合作进行了批评和指责。中方对此有何评论？

赵立坚说，有关报告中的这些数字从一个侧面反映了中非合作的积极意义。

他说，中非合作的本质是互利共赢，并且受到了非洲国家的欢迎。在贸易往来方面，中国已经连续12年保持非洲第一大贸易伙伴国的地位；在基础设施方面，非洲已经成为中国对外承包工程的第二大市场。中国企业应非洲国家政府要求实施了大量基础设施和民生项目。中非合作论坛成立以来，中国企业为非洲新增和升级铁路超过了1万公里，公路近10万公里，累计创造就业岗位超过450万个；在投资合作方面，中国在非直接投资存量超过434亿美元，已经成为非洲第四大投资国。

“长期以来，中国一直秉持真实亲诚理念同非洲国家开展各领域务实合作。当前，非洲面临战胜疫情和经济复苏的共同任务。非洲国家人民需要的是真心实意的合作伙伴，重信守诺的实干精神。”赵立坚说，中方对非洲的国际发展伙伴以不同的方式支持非洲发展都没有意见，只要非洲人民欢迎的，中方都支持。我们主张，同非洲开展交往合作的国家，都应该尊重非洲人民的选择，倾听非洲朋友的声音，为非洲国家民众多办些实事、好事，真正为非洲经济复苏和发展发挥建设性作用。

“中国是非洲人民的老朋友、真朋友、好朋友。中方开展对非合作坚持从非洲人民福祉出发，坚持从非方需求和利益出发，坚持不附加任何政治条件。中国人民真心希望非洲国家能够发展自强，一直支持非洲国家增强自主发展能力，这也得到了非洲国家的普遍认同和赞赏。”赵立坚说。

他说，中非合作论坛第八届部长级会议即将在塞内加尔举办，中方愿与非方以此为契机，推进中非命运共同体建设不断取得新进展。

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