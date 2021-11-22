新华社惠灵顿11月22日电（记者郭磊 卢怀谦）新西兰总理杰辛达·阿德恩22日宣布，全国将从12月2日午夜起进入被称为“交通灯”的全新防疫系统，以取代目前的四级疫情防控体系。

所谓“交通灯”防疫系统，是按疫情形势将不同区域划分为红色、橙色和绿色三个防疫级别。在绿色区域，公共设施、商店、学校等正常开放，完全接种疫苗的民众生活如常；黄色区域对公共设施、商店的上座率和社交距离有规定，教育机构需要采取公共卫生措施，完全接种疫苗的民众生活大致如常，但在公共交通、公共场馆、商店等场所必须戴口罩；红色区域实行较严格封锁措施，建议员工居家办公，学校在采取公共卫生措施情况下允许开放。

阿德恩22日在内阁会议后举行的发布会上表示，在“交通灯”防疫系统下，每个地区疫苗接种水平是决定其防疫级别的关键因素。跨地区旅行限制和边境封锁将不再是常态，但仍有可能出现局部封锁案例。政府近期将出台指导意见，以指导企业、学校等如何在新的防疫系统下运行。

阿德恩还敦促民众下载电子疫苗接种证书。据新西兰卫生部公布数据，截至21日，该国完成疫苗接种人数超过350万，占12岁及以上符合接种条件人口的83%。

自今年8月由德尔塔毒株引发新西兰本轮新冠疫情以来，尽管政府推出一系列应对措施，但疫情仍不断蔓延至全国大部分地区。新西兰卫生部数据显示，22日该国新增新冠确诊病例205例。

自2020年新冠疫情暴发以来，新西兰一直将疫情防控分为四个级别。四级响应时所有人居家隔离，切断所有可能的人际接触。三级响应时大部分公共设施仍维持关闭，商业活动在保证10人上限和2米社交距离下有限开放。在任何防疫级别下，人们在公共场所都必须戴口罩。

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