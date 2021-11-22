新华社北京11月22日电 中共中央政治局常委、国务院副总理、中土合作委员会中方主席韩正22日在北京以视频方式同土库曼斯坦副总理谢·别尔德穆哈梅多夫共同主持中土合作委员会第五次会议。

韩正表示，在两国元首亲自关心和直接推动下，中土关系始终保持良好发展势头。今年5月，习近平主席同别尔德穆哈梅多夫总统成功举行通话，为中土关系发展擘画了新蓝图、作出了新部署。要充分发挥中土合作委员会对两国各领域合作的统筹、规划、协调作用，将两国元首达成的重要共识不折不扣落到实处，推动中土合作不断迈上新台阶，更好造福两国和两国人民。

韩正就深化中土各领域务实合作提出四点建议。一是提升能源合作水平，实现能源合作新突破，携手打造全产业链的能源战略伙伴关系。二是加强发展战略对接，拓展农业、交通、通信、金融、航空航天、装备制造等领域合作，深化抗疫合作，开创非资源领域合作新局面。三是加强教育、文化、体育等领域合作，共同办好建交30周年庆祝活动，促进人文合作新发展。四是增强政治互信，共同维护两国及本地区的安全稳定，打造安全合作新高地。

谢·别尔德穆哈梅多夫表示，土方高度重视土中战略伙伴关系，感谢中方向土方提供新冠疫苗，愿同中方一道，充分发挥土中合作委员会作用，进一步加强两国政治、外交、经贸、能源、人文等领域合作，推动土中关系不断向前发展。

会后，韩正和谢·别尔德穆哈梅多夫共同签署了中土合作委员会第五次会议纪要和相关合作文件。

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