新华社北京11月22日电（记者董雪）外交部发言人赵立坚22日在例行记者会上说，美英澳三国蔑视国际规则，不顾各方反对，炮制所谓的海军核动力信息交换协议，执意推进核潜艇合作，是极不负责的。

有记者问：据白宫网站19日消息，美国总统批准了《美英澳海军核动力信息交换协议》备忘录，并称《协议》将为三国加强防务与安全合作做出实质性的贡献，深化美英澳三边安全伙伴关系。中方对此有何评论？

赵立坚说，中国对美英澳三国开展核潜艇合作表示严重关切，此举蓄意加剧地区紧张局势，刺激军备竞赛，威胁地区和平稳定，损害国际核不扩散努力。许多国家已就该合作可能引发的消极后果表达了严重关切。

他说，根据现行的保障监督体系，国际原子能机构无法对美英拟向澳大利亚提供的核动力反应堆及其所需武器级核材料实施有效监管，无法保证相关核材料及核技术不被转用于发展核武器。因此，美英澳三国此举将构成巨大核扩散风险，明显违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨，将严重冲击国际核不扩散体系。

“美英澳三国蔑视国际规则，不顾各方反对，炮制所谓的海军核动力信息交换协议，执意推进核潜艇合作，是极不负责的。”赵立坚说，“试问，三国将分享哪些信息？是否符合三国各自承担的国际义务？会不会造成核扩散？三国如何确保不将有关核材料与核技术用于发展核武器？如何防止其错误行径引发其他国家起而效尤？三国有义务就这些问题向国际社会做出明确交代。”赵立坚说。

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