新华网奈良11月22日电（记者姜俏梅）为纪念中国陕西省和日本奈良县缔结友好关系10周年，由奈良县举办、陕西省协办的“陕西省·奈良县友好之路”纪念活动20日在奈良县会展中心举行。

陕西省省长赵一德线上参加活动并发表讲话说，陕西省与奈良县自2011年正式缔结友好关系以来，在考古、文化、旅游、体育、教育等各领域开展一系列交流合作并取得丰硕成果。他希望双方以结好10周年为新起点，不断巩固两省县的友好发展势头，为开辟中日两国关系新的发展前景作出更大贡献。

中国驻大阪总领事薛剑在致辞中提到，他前去拜访唐招提寺、东大寺和正仓院，再次被两国间悠久的交流史深深打动。特别是鉴真大师不畏艰险，六次东渡终获成功，可谓中日友好使者的典范。他说，“目前中日关系的确面临很多复杂因素，但我想越是困难的时候，我们越是要向鉴真大师、阿倍仲麻吕等致力于中日友好的前辈们学习，不畏艰难，开拓进取，努力把中日两国的友谊维系、传承、发扬下去。”

图为中国驻大阪总领事薛剑致辞。（记者 姜俏梅 摄）

奈良县知事荒井正吾表示，奈良县和陕西省历史渊源深厚、文化交往频繁，希望两地以此次活动为契机，进一步巩固和发展双方友好关系，强化在文化、旅游、科教等各个领域的交流合作，让友谊之树常青。

在现场座谈会上，日中两国考古研究者分享了两地考古交流机制和体验，期待新冠疫情结束后尽早恢复面对面的交流。中国西北大学文化遗产学院教授冉万里还在线介绍了日本遣唐使井真成墓志的相关内容。

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