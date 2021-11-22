■ 受访专家：中国国际发展知识中心 周太东

11月17日，中国援柬第七批新冠疫苗运抵柬埔寨金边国际机场，柬埔寨政府当天举行隆重的迎接仪式。图为工作人员在机场运输中国新冠疫苗。

批 隆摄（新华社发）

11月10日，英国《经济学人》杂志旗下经济学人智库发布报告称，截至10月末，全球已接种逾70亿剂疫苗，受中国疫苗带动，智利、柬埔寨接种率已达79%、77%，高于美欧等发达国家。

“中国疫苗有望成为‘发展中国家的生命线’”。美国《纽约时报》评论称，新冠肺炎疫情发生以来，中国一直致力于将新冠疫苗作为全球公共产品，促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。

自疫情暴发以来，中国始终秉持人类命运共同体理念，同国际社会守望相助、共克时艰，率先提出构建人类卫生健康共同体，凝聚国际社会抗疫合作共识，并以实际行动积极推动国际抗疫合作，为全球团结抗疫作出积极贡献。

中国开展了新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义援助：一是先后向150多个国家和13个国际组织援助了口罩、防护服、呼吸机、氧气瓶、核酸检测试剂、检测设备等方面的物资援助；二是向34个国家派出了37支专家组，组织开展了近千场技术指导；三是通过召开视频交流会等形式，同各国分享抗疫经验；四是向国际组织提供现汇援助，包括向世界卫生组织以及联合国和其他相关国际组织提供了总计1亿美元的援款；五是落实将疫苗作为全球公共产品的承诺，截至目前已向110个国家和国际组织提供超过17亿剂疫苗，居世界各国之首。

与发达国家相比，中国开展国际抗疫合作特点显著——

第一，急人所急，展现中国速度。紧急援助采取“急事急办，特事特办”策略。今年4月底，德尔塔变异病毒导致南亚、东南亚地区的中国周边国家疫情大幅反弹，中国及时启动了周边“抗疫紧急支持计划”，克服了货源紧缺、生产排期等紧张因素，协调各方紧急向尼泊尔、阿富汗、老挝、柬埔寨、缅甸、斯里兰卡多国提供了氧气瓶、制氧机、呼吸机等救急物资。几天之内，中国还协调向老挝派出了医疗专家组。

第二，软硬件援助兼顾。疫情在全球暴发后，中国除了提供各类医疗物资、疫苗、派遣医疗专家组外，还以举办视频经验交流会和成立南亚抗疫物资储备库等方式，助力各国抗疫。中方克服疫情困难，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴提前开工建设非洲疾控中心总部，用实际行动共建中非卫生健康共同体。

第三，坚守公平正义，推进疫苗公平分配。中国坚定秉持疫苗全球公共产品的“第一属性”，在自身需求巨大、疫苗供应十分紧张的情况下，向全球供应疫苗。去年10月，中国正式加入新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）。从东南亚到拉美再到非洲，中国疫苗是许多发展中国家获得的第一批疫苗。这些国家形象地将中国疫苗称为“及时雨”。为更大力度缓解全球疫苗供应紧张局面，中国坚持“授人以鱼”，也“授人以渔”，在15个国家已经或正在建设疫苗原液灌装基地，打造当地疫苗生产中心，积极支持对广大发展中国家豁免新冠疫苗知识产权，为疫苗在广大发展中国家的可及性和可负担性作出重要贡献。此外，中国发起了31国参与的“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，召开疫苗合作国际论坛，推动国际社会与疫苗企业搭建合作机制。

中国用实际行动为世界构筑起一道坚固的免疫屏障，也为引领全球抗疫国际合作发挥了重要作用。面向未来，中国将继续落实承诺，2021年全年将努力向全球提供20亿剂疫苗，向发展中国家再无偿捐赠1亿剂疫苗，向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元。中国将继续引领全球抗疫合作和经济复苏，推动构建人类卫生健康共同体，推进“全球发展倡议”，与世界各国共同努力，实现经济复苏和共同繁荣。

（本报记者 贾平凡采访整理）

(责编：郝江震、袁勃)