本报记者 林子涵

江苏省启东市通州湾位于“一带一路”倡议与长江经济带、长三角一体化发展等国家战略叠加交汇点，该湾新出海口吕四起步港区预计年底开港运营。图为十一月十六日拍摄的吕四起步港区“2+2”码头工程新貌。

许丛军摄（人民视觉）

亚太经济合作组织（APEC）第二十八次领导人非正式会议近日以视频方式举行。中国国家主席习近平在会上提出深化区域合作的系列政策主张，为亚太地区各经济体携手抗疫、重振经济指明方向。

2021年是中国加入亚太经济合作组织30周年。30年来，中国深化改革、扩大开放，同时积极构建开放型亚太经济，为推动亚太地区扩大开放、合作共赢贡献重要力量。中国推动亚太经济合作的倡议与行动，在国际社会赢得广泛回响。

“为增进区域合作作出巨大贡献”

“中国为APEC会议定下基调，”路透社报道称，习近平主席在11月11日的演讲中指出：“亚太地区不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂状态”。在11月12日的讲话中，他再次指出：“要践行真正的多边主义，坚持对话而不对抗、包容而不排他、融合而不脱钩，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制”。

彭博社也关注到，中方表示积极参与全球经济治理，推动建设开放型世界经济。

当前，新冠肺炎疫情形势依然严峻，世界经济在脆弱中艰难复苏。早日战胜疫情、恢复经济增长，是当前亚太各成员最重要的任务。中国提出的科学应对疫情、深化国际合作、促进经济复苏的主张和行动获得国际社会点赞。

俄罗斯塔斯社称，从经济角度来看，亚太地区是世界上发展最快、最具发展潜力的地区之一，世界经济恢复需要APEC成员作出特殊贡献。在这方面，中国表示将坚定不移扩大对外开放，同世界和亚太各成员分享中国发展机遇。

《新西兰先驱报》称，中国在APEC呼吁各国团结合作，以应对新冠肺炎疫情带来的挑战。中国倡导的共同弥合“免疫鸿沟”的主张得到广泛关注。

澳大利亚天空新闻称，中方呼吁确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，“切实形成抗疫合力。要把疫苗作为全球公共产品的共识落到实处，促进其公平合理分配”。

墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨说，中国在全球抗击新冠肺炎疫情斗争中发挥了重要作用，特别是在疫苗供应和传递中国抗疫经验方面。中国经济持续增长，为地区和全球经济发展提供持续动能。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才认为，疫情后区域经济复苏需要亚太经合组织成员团结努力，当下推动构建亚太命运共同体具有重要现实意义。中国以身作则，以实际行动促进全球自由贸易，对世界经济复苏起到关键作用。

澳大利亚国立大学商业和经济学院副教授沈凯玲说，过去30年，中国与亚太各成员共同经历挑战与考验，尽显大国风范。中国尊重各国利益，为增进区域信任与合作作出巨大贡献。

越南知名经济学家武大略说，坚持多边主义才能促进亚太经济更加开放。中国宣布对外提供疫苗和资金，支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展，令人深受鼓舞。

“促进区域经济实现绿色复苏”

法新社注意到，此次APEC会议前，中国和美国在联合国气候变化格拉斯哥大会上发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。报道称，中国在APEC会议期间没有提及与美国的这份宣言，但表示要“共同走绿色、低碳、可持续发展道路”，“共创绿色发展未来”。

《卫报》报道称，中国领导人敦促各国在应对气候变化等方面加强合作，指出亚太地区所有国家必须携手应对共同挑战。

印度尼西亚智库印尼亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，中国在推动节能减排和发展低碳经济等方面取得了很多成就。中国保护生态环境的倡议是构建人类命运共同体的重要组成部分，为世界各国探索人与自然和谐共处之道提供了参考，有利于推动全球可持续发展。

武大略表示，中国提出的发展倡议为全球可持续发展指明方向，对推动全球发展迈向平衡协调新阶段以及实现亚太地区经济可持续发展意义重大。

创新是引领世界发展的重要动力。中国始终坚持以创新培育新的经济增长点，注重以创新统筹经济发展和绿色转型，为亚太地区在经济发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展提供新思路，这样的中国方案和中国主张获得国际人士广泛认同。

澳大利亚悉尼科技大学澳中关系研究院院长詹姆斯·劳伦斯森认为，在疫情背景下，数字经济和电子商务将加速发展，中国在新经济领域的高水平发展凸显中国在区域经济中的重要作用。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬赞扬中国有关“实现包容可持续发展”的主张，指出包容可持续发展是全球发展的重要方向。中国在绿色发展方面作出巨大努力，这是中国为全球应对气候变化和推动绿色发展作出的重要贡献。

泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西表示，中国近年来积极推动绿色发展，为发展中国家治理环境和经济转型提供了宝贵经验。亚太各国与中国在绿色低碳、数字经济等领域加强合作，将促进区域经济实现绿色复苏。

“助力建设亚太命运共同体”

新加坡《联合早报》称，中方表示，开放是人类社会繁荣进步的必由之路。要坚持向前看、朝前走，反对歧视性、排他性做法。以意识形态划线、搞地缘政治小圈子，终究是没有前途的。报道称，中方表示将打造高水平、制度型对外开放格局，持续优化营商环境，打造统一开放、竞争有序的市场体系，不断夯实中国经济长远发展根基，为亚太及全球工商界来华投资兴业提供更好保障。

俄罗斯莫斯科国际关系学院教授加林娜·科斯秋尼娜表示，中方强调构建开放型亚太经济、早日建成高水平亚太自由贸易区，这是亚太地区重要的发展目标。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰表示，中方提出构建亚太命运共同体倡议，契合当下亚太地区实际情况，是推动区域合作和一体化进程的最合适抓手。

《日经亚洲评论》杂志网站称，中国认为开放是亚太合作的生命线，正在争取在世界上最大的自由贸易协定之一——《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）中占有一席之地，签署该协定的11个国家都是APEC成员国。目前，新加坡和马来西亚等国已对中国的申请表示欢迎。

美国伍德罗·威尔逊国际学者中心基辛格中美关系研究所主任戴博表示，中国加入CPTPP的工作在推进过程中，中国有耐心同各方沟通。当前，中国依然是世界领先的贸易国，也是亚洲经济的磁石。

亚太经合组织秘书处执行主任丽贝卡·玛丽亚对中国共建“一带一路”倡议的积极作用给予高度评价，并指出中国举办的进博会以及中国—东盟博览会等平台，为推动贸易自由化作出了贡献。她对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）即将生效和中国申请加入CPTPP表示欢迎，认为这表明了中国对多边主义及国际合作的践行和对区域一体化的承诺。

马来西亚分析人士阿兹米·哈桑表示，中国已经用实际行动践行了构建开放经济、促进贸易投资自由化的承诺，期待中国发挥更大作用推动建成亚太自贸区。

墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯表示，中国坚持多边主义有助于推动国际贸易增长，促进世界经济复苏和地区经济发展，助力建设开放包容且充满活力的亚太命运共同体。

(责编：郝江震、袁勃)