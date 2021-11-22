新华社堪培拉11月22日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚冬奥代表团团长杰夫·利普舒特近日在澳通过视频接受新华社记者专访时表示，尽管一些政客和媒体发表了对冬奥会政治化的言论，但澳选手们不理会这些声音，而是专注于比赛本身，期待在北京冬奥会用最佳表现实现他们运动生涯的梦想。

利普舒特说，运动员们即将要参加的是冰雪运动盛会，这是他们为之训练了10年、15年甚至20年才有的机会。在他们运动生涯中，家人和朋友为了他们的发展，作出很大牺牲。“所以，尽管一些人可能会讨论其他话题，但对我们的运动员来说，大家的注意力都会放在运动和比赛上。”

利普舒特说，澳选手们十分期待北京冬奥会这个舞台。上赛季，在没有疫苗防护的情况下，选手们依然在世界各地参赛（拿积分），虽然过程很困难，但他们都在坚持，因为很想获得冬奥会的参赛资格。“所以我认为，有机会去北京，对每个运动员来说都是最重要的。因为很多运动员生涯只有一次参加奥运会的机会。”

利普舒特曾是自由式滑雪教练员。自1994年开始，他以教练员或官员身份已随澳代表团参加过七届冬奥会。他说，他曾在2019年3月去中国看冬奥会筹备情况，他参观了所有赛区，看到很多围绕冬奥会的建设工作，比如升级高速路、道路建设、北京到张家口的高铁等，“筹备工作非常好”。

“我当时看到一些场馆已经建设完成。延庆赛区还在建设中，但能够看出那是个美丽的赛场。那些滑道、高山滑雪的赛道，很长、很大。我们还在奥运村看了看，能够看出设施对运动员来说非常方便，筹备情况非常好。”他说。

他表示，相信这些场馆设施会在冬奥会后被充分利用，为中国冬季运动留下“非常健康”的奥运遗产，让年轻人参与到这些运动中来。

他介绍，澳选手目前在北京、欧洲和北美等地参加冬奥会前的各项赛事。澳代表团将根据获得参赛资格的选手情况，在明年1月中下旬确定最终的冬奥参赛名单，预计将有40多名运动员在此名单中。澳代表团第一批选手预计1月28日抵达北京。

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