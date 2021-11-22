人民网曼谷11月22日电 （记者刘慧）日前，由泰国暹罗智库主办的泰国“丝路之友俱乐部”活动——“中国之路，未来百年：中共十九届六中全会泰国学者研讨会”以线上线下相结合的方式在曼谷举行。泰国前副总理、泰中友好协会会长功·塔帕朗西，泰国暹罗智库主席、泰国正大管理学院副校长洪风，泰国皇家学会院士瓦拉德及泰学界、商界、侨界等约20位代表出席研讨会。中国驻泰国大使馆公使衔参赞杨欣、政党工作参赞彭非，中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员周方冶应邀以视频方式参会。

杨欣重点介绍了中共十九届六中全会召开的重大历史意义、全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》主要内容，回顾了中国共产党带领中国人民百年奋斗的光辉历程，特别是中国特色社会主义进入新时代以来，中国在经济社会发展等领域取得的历史性成就、发生的历史性变革，以详实的数据深入浅出阐释了“过去我们为什么能够成功、未来我们怎样才能继续成功”，并积极评价中泰两国在政治互信、经贸合作、抗击疫情等领域的合作成果。

功·塔帕朗西表示，中共十九届六中全会的胜利召开为全球政党加强自身建设提供了新思路。在中国共产党的领导下，中国打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，中国人民的脸上时刻洋溢着自信与幸福的笑容。希望“泰中一家亲”的传统友谊永续传承，两国人民通过高质量共建“一带一路”实现可持续发展和共同富裕。

洪风积极赞赏中国共产党带领中国人民在解决绝对贫困、实现共同富裕、探索现代化道路、传承传统文化等方面取得的巨大成就，表示中国共产党的百年奋斗深刻影响了世界历史进程，为解决人类发展问题贡献了宝贵的中国智慧、中国方案。

周方冶就中国共产党百年奋斗的世界启示意义及未来中泰合作面临的机遇与挑战分享了看法。

泰中侨商联合会主席邝锦荣向研讨会致信祝贺，称海外侨胞将紧跟伟大祖国的前进步伐，积极参与“一带一路”建设，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

与会嘉宾会前集体收看了中共中央对外联络部在北京举办的中共十九届六中全会精神专题宣介会，并在研讨会上围绕全会精神、文化自信、政党先进性、后疫情时代中泰合作等议题进行了研讨。

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