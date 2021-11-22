新华社马尼拉11月22日电 题：提质升级，中国东盟关系开启新篇章

新华社记者闫洁 刘锴

中国-东盟建立对话关系30周年纪念峰会22日以线上方式举行，中国东盟正式宣布建立全面战略伙伴关系。这是双方关系史上新的里程碑，将为地区和世界和平稳定、繁荣发展注入新的动力，开启携手打造更为紧密的中国-东盟命运共同体的新篇章。

中国和东盟关系提质升级具有承前启后、继往开来的特殊意义。30年来，中国和东盟把握时代机遇，实现了双方关系跨越式发展。30年来，中国和东盟共同维护地区稳定，促进共同发展繁荣，让20多亿民众过上了更好生活，走出了一条睦邻友好、合作共赢的光明大道，迈向日益紧密的命运共同体，为推动人类进步事业作出了重要贡献。

目前，中国和东盟互为最大贸易伙伴、最具活力的合作伙伴、最富内涵的战略伙伴。去年以来，面对新冠疫情冲击，双方携手抗疫、共克时艰，以实际行动诠释了守望相助、休戚与共的命运共同体精神，双方关系得到进一步升华。

中国东盟合作的成就，得益于双方地缘相近、人文相通得天独厚的条件，更离不开双方积极顺应时代发展潮流，作出的正确历史选择。30年来，中国和东盟始终相互尊重，坚守国际关系基本准则；始终坚持合作共赢，走和平发展道路；始终坚持守望相助，践行亲诚惠容理念；始终坚持包容互鉴，共建开放的区域主义。30年来，中国和东盟合作取得累累硕果，为双方发展全面战略伙伴关系奠定了基础、提供了遵循。东盟各国领导人也表示，东盟中国建立对话关系30年来，双方已经发展成为最全面、最具实质内涵、最为互利共赢的战略伙伴，有力促进了东盟共同体建设，为双方人民带来实实在在的好处。

当前，中国和东盟正以建立全面战略伙伴关系为契机，为双方关系长远发展擘画新蓝图。在中国-东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，中国领导人就未来的中国东盟关系提出共建和平家园、共建安宁家园、共建繁荣家园、共建美丽家园、共建友好家园5点建议，为中国与东盟关系全面深化指明方向。东盟各国领导人表示，东盟愿同中方共同努力，加强推进全方位合作，迎接东盟和中国关系更加美好的30年，为地区和平、稳定和繁荣作出更大贡献。

山水相连，血脉相亲；凝心聚力，并肩前行。携手走过30年，中国和东盟的友谊合作之路越走越坚实、越走越宽广。站在新的历史起点，秉承共同的发展利益、共同的和平愿景、共同的文化精神以及共同的民本理念，中国和东盟一定能共同实现好、维护好、发展好东亚特色的区域合作之路，构建更为紧密的命运共同体，为双方人民带来更多切实利益，为地区乃至世界的和平、稳定与繁荣作出更大贡献。

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