人民网讯 11月19日是世界厕所日，比尔及梅琳达·盖茨基金会和北京二七机车工业有限责任公司共同宣布，新一代粪便及污泥处理技术处理器（Omni Processor，简称OP 处理器）系列J-OP V2处理器在塞内加尔达喀尔完成组装，预计于今年年底投入商业运营。

盖茨基金会长期致力于发现并资助新型且无需连接下水道的卫生产品和系统，从而大幅减少恶劣卫生条件造成的全球健康负担和经济损失。在此背景下，盖茨基金会资助并推动OP处理器技术的开发，与北京二七机车工业有限责任公司等全球范围内的合作伙伴共同实现这一技术的商业化应用与推广。OP处理器采用多种新技术处理粪污，不仅能杀灭病原体，还能将其转化为有价值的产品，如清洁的水、电或肥料。

北京二七机车工业有限责任公司与盖茨基金会的合作开始于2017年。根据当时双方签订的协议，基金会将OP处理器技术无偿转让给北京二七机车工业有限责任公司，并提供资金支持，目标是让该技术适用于资源缺乏地区。2019年12月至2021年8月期间，双方合作开发了第一台OP CS50处理器，完成生产制造、组装、调试并全面投入运行。

日前宣布完成组装的OP处理器系列J-OP V2处理器是双方合作的第二个项目。北京二七机车工业有限责任公司凭借其在中国成功安装并运行OP CS50处理器的经验，成功赢得委托协议，承接在塞内加尔达喀尔组装J-OP V2处理器的项目。

盖茨基金会水源、卫生与清洁项目副主任杜拉叶·克乃（Doulaye Kone）博士表示，“加快开发安全且无需连接下水道的卫生系统和技术是基金会的一项重要工作。万能处理器技术是盖茨基金会资助开发的一系列‘无下水道卫生系统’ 中的关键组成部分之一。我们与北京二七机车工业有限责任公司的合作将有助于证明万能处理器的技术和商业可行性，为该技术最终在发展中国家尤其是非洲的推广应用提供有益参考。”

北京二七机车工业有限责任公司董事长、总经理吕福太表示，“中国的‘厕所革命’为安全卫生方法的迅速推广提供了动力，并为万能处理器技术在中国，尤其是在资源缺乏地区的广泛应用提供了很好的机会。我们还希望利用自己在中国的经验，与盖茨基金会和全球其他公共及私营部门的伙伴开展合作，为其他发展中国家提供解决方案。”

盖茨基金会北京代表处首席代表郑志杰博士表示，“基金会致力于探索突破性的技术和可持续的交付模式，改善世界最贫困人口的卫生条件。中国是基金会在这一工作领域里越来越重要的合作伙伴。我们欣喜地看到，基金会与北京二七机车工业有限责任公司等中国合作伙伴在环境卫生方面的合作取得了重大进展，这将对中国以及其他国家人民的福祉产生深远影响。”

在完成组装和试运行后，OP处理器系列J-OP V2处理器现已交付塞内加尔，将由当地的卫生部门与私营部门共同运营。

(责编：王禹蘅、刘慧)