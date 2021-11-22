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西班牙火山喷发9周不停歇

2021年11月22日17:58 | 来源：新华社
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新华社北京11月22日电 西班牙拉帕尔马岛老昆布雷火山已经喷发9周，仍无停歇迹象。受火山灰影响，岛上机场再度关闭，21日仍未开放。

这张9月29日发布的照片显示，西班牙拉帕尔马岛的老昆布雷火山喷发的岩浆流入大海。（新华社发，西班牙海洋研究所供图）

据西班牙广播电视公司报道，在刚刚过去的周末，火山灰被风吹向拉帕尔马岛东北方向，岛上机场不得不停止运营，人们21日仍只能搭乘船只往来拉帕尔马岛。

老昆布雷火山9月19日开始喷发。据德新社报道，喷出的岩浆覆盖岛上1050公顷土地，还有部分岩浆流入海中，冷却后生成新的陆地，面积超过40公顷，相当于50多个足球场。

火山喷发严重影响当地居民生活，8万多名岛民中大约7000人不得不离开自己的住所。欧盟“哥白尼”地球监测计划的数据显示，火山喷发损毁岛上2600多幢建筑物。岛上不少道路、田地和香蕉种植园被岩浆吞噬。

拉帕尔马岛所属的加那利群岛当局估计，火山喷发造成经济损失超过9亿欧元。最近几周，老昆布雷火山活动趋缓，但专家预计短期内它不会停止喷发。（袁原）

(责编：王禹蘅、杨牧)

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