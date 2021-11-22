新华社马来西亚劳勿11月22日电通讯：中马企业跨国合作 助力马来西亚榴莲园技术升级

新华社记者朱炜

提到马来西亚，很多人会想到该国特产榴莲。近年来，“猫山王”榴莲逐渐走俏中国消费市场。一些当地种植企业努力满足中国市场需求，榴莲产量和质量也正得到中国技术加持。

在“猫山王”榴莲产地彭亨州劳勿，经营榴莲种植园的梁沛鑫向记者介绍起由阿里云和马来西亚历佳德有限公司联合打造的“榴莲云平台”。正是依托这一平台，当地榴莲园顺利推动了技术升级。

梁沛鑫说，以往种植榴莲，何时浇水、施肥完全凭经验。去年，他开始引入该平台，“通过智能检测和数据分析，可以更有效地管理榴莲园和榴莲种植，节约成本并且提升产量”。

历佳德有限公司专注于榴莲数字种植服务，2019年与阿里云联合打造智能化平台，通过智能传感器收集农作物信息，并对土壤、肥料、天气、作物生长周期等进行分析，为榴莲种植提供专业指导方案。

该公司总经理庄恺靖介绍说，平台为园主提供观察了解榴莲树生长状况的传感器，辅以与阿里云合作的榴莲云物联网水肥系统，能够测量水肥状况并远程控制调节，避免施肥过多或缺肥情况发生。

“园主可以更有效地调整管理规划，在省钱、省时、省力的情况下提高产量。智能系统会判断哪棵树出了问题，并通过分析数据建议该浇水还是施肥。”庄恺靖说。

与历佳德合作的阿里云进入马来西亚已有四年。阿里云马来西亚总经理曹佳告诉记者，在马来西亚，阿里云立足当地，提供适应本土化的生产生活技术，让更多企业在数字化转型过程中享受到中国技术的便利。

曹佳说，马来西亚在榴莲种植方面具有得天独厚的地理优势，但榴莲园的传统灌溉与施肥技术在扩大产能时面临不小挑战，无法满足需求。阿里云通过云技术有效控制灌溉与施肥，通过智能监测节省人力成本。

随着中国扩大开放，中国技术也逐渐走出国门，为包括马来西亚在内的东盟国家种植业者提供数字化解决方案，助力其技术升级，实现提质增效。

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