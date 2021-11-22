新华社莫斯科11月22日电（记者胡晓光）俄联邦共产党中央委员会主席久加诺夫日前在莫斯科接受新华社记者书面采访时说，反动势力抵制北京冬季奥运会的企图注定失败。

久加诺夫说，自古以来，体育比赛就是友谊、争取胜利的意志和诚实竞争精神的节日。但人们见到的是，一些外国势力猖獗地编造谎言，将冬奥会政治化。

他表示，北京被选为2022年冬奥会举办地的决定，是早在六年前在国际奥委会会议上按照一切民主程序做出的。中国正在尽一切努力把冬奥会办成一个壮观、激动人心且安全的最高水平赛事。2008年北京夏季奥运会证明了中国的能力，提高了中国的国际声望。

久加诺夫说，一些外国势力对北京举办冬奥会感到恼火和恐惧，他们试图剥夺全世界人民的主要体育节日，给国际关系体系、各个民族之间的联系造成巨大冲击，因为体育是它们之间少有的连接纽带之一。

久加诺夫指出，中国在世界上的朋友很多，反动势力的企图注定失败。他呼吁大家共同努力，把北京冬奥会办成面向地球上所有人的真正体育节日。

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