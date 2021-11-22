非洲发展与中非高质量合作研讨会以线下线上方式举行。中国非洲问题研究会供图

人民网讯 11月20日，中国非洲问题研究会2021年年会暨非洲发展与中非高质量合作研讨会以线下线上方式举行。线下主会场设在南京大学。

南京大学副校长邹亚军在开幕式上致辞。商务部前副部长魏建国、外交部非洲司参赞方云龙分别在开幕式上作了题为《双循环经济新格局助力中非经贸新飞跃》《双循环经济新格局助力中非经贸新飞跃》《中非合作20年历程与展望》的演讲。 南京大学非洲研究所所长、中国非洲问题研究会秘书长张振克主持了开幕式。中国驻南非原大使钟建华作了题为《近期苏丹冲突原因、影响与趋势》的报告。南京大学一带一路研究院副院长黄贤金主持了报告大会。与会的专家学者等共计80余人。

新华社非洲总分社原社长、参考消息社原党委书记、社长王朝文，中国驻卢旺达、摩洛哥原大使孙树忠，中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）前秘书长王成安，厦门大学非洲研究中心教授高畅等先后作了题为《中非合作：媒体作用与未来展望》《后疫情时代的中非合作新格局、新思路》《中国对非洲援助的历程、启示与展望》《发展理论和非洲独立后发展的艰难选择》的报告。中国非洲问题研究会常务副会长、商务部国际贸易经济合作研究院研究员齐国强主持了报告会。

邹亚军在致辞时说，当前，疫情对世界、对非洲经济社会冲击极大，后疫情时代中非高质量合作将进一步提升中非合作水平、助力双循环发展格局持续发展；非洲发展是联合国议题的优先事项，非洲发展符合非洲人民的愿望也是中非高质量合作的基础，非洲发展研究重要性更加突显。

邹亚军指出，这次研讨会主题为非洲发展与中非高质量合作，相关议题涉及中非合作、对非援助、非洲经济与社会发展、非洲安全、中非未来高质量合作等方面。期待与会嘉宾和学者通过多视角观察、多学科对话、多领域交流，碰撞出思想的火花，为非洲发展、中非高质量发展合作、中非共建人类命运共同体提供智力支撑。

本次活动由中国非洲问题研究会主办，南京大学非洲研究所南京大学一带一路研究院承办，南京大学外国语学院、南京大学地理与海洋科学学院、南京大学国际关系学院、南京大学历史学院为协办单位。

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