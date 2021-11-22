人民网讯 11月20日，联合国儿童基金会携手中国各地的儿童青少年、各方合作伙伴、社会知名人士以及广大公众，一同参与到了今年的世界儿童日庆祝活动中。

联合国儿童基金会驻华办事处在世界儿童日当天以网络直播的形式举办了一场庆祝活动。联合国儿童基金会驻华代表芮心月表示：“在世界儿童日，我们一同庆祝儿童事业所取得的进步，重申为儿童所作出的承诺，要为实现每个儿童的权利而作出更大努力。”

联合国儿童基金会在直播活动中宣布了对两名联合国儿童基金会青年倡导者的新任命；联合国儿童基金会大使王源现场发布了世界儿童日主题曲《在未来》。当天，全国共有23个城市用象征儿童友好的蓝色灯光点亮了当地标志性建筑。

当天，联合国儿童基金会和新华通讯社在其数字平台上联合推出了“请你听我说”线上活动，传播儿童的声音，号召人们助力儿童实现梦想，点亮更加美好的未来。在世界儿童日活动期间，中央广播电视总台体育青少节目中心央视少儿频道新媒体推出世界儿童日特别节目。在央视少儿节目的演播室里，主播把话筒交给孩子们，让他们成为播报新闻的小主播，实实在在成为新闻演播室里的小主人。

联合国儿童基金会大使陈坤、马伊琍、林书豪参加了世界儿童日线上宣传倡导活动，通过个人微博及联合国儿童基金会的官方社交媒体账号呼吁更多人一起“汇聚你我声量，点亮儿童未来”。

在中国田径协会的大力支持下，苏炳添、巩立姣等许多中国田径运动员在微博上参与了世界儿童日专属相框活动，为儿童权利发声。此外，中国游泳奥运冠军张雨霏和跳水奥运冠军张家齐，舞蹈自媒体博主廖智，歌手尚雯婕、阿朵等社会知名人士也纷纷参与了世界儿童日线上活动。

世界儿童日主题曲合唱征集活动邀请网友们通过微博分享自己演唱这首歌的视频作品，使用世界儿童日微博专属相框。网友们还可以在快手上用世界儿童日专属魔法表情庆祝世界儿童日。联合国儿童基金会也将在哔哩哔哩，发布世界儿童日主题曲听障者友好的手语版本。

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