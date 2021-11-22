新华社莫斯科11月21日电（国际观察）摩擦龃龉不断 俄西矛盾难解

新华社记者黄河

近一段时间以来，俄罗斯与美欧为首的西方围绕乌克兰问题、黑海地区局势等“旧恨”展开激烈交锋，同时白俄罗斯与欧盟边境难民问题、太空试验等“新怨”令俄西紧张关系进一步加剧。

分析人士指出，考虑到俄与西方长期缺乏互信且在地缘政治层面存在结构性矛盾，尽管俄方明确表示与西方对话大门始终敞开，但双方矛盾短期内恐难得到有效化解。

“旧恨”难解

11月以来，俄罗斯与西方围绕乌克兰问题的交锋持续不断。美国《政治报》网站11月1日发布多张卫星图片称，俄罗斯正在俄乌边境地区部署兵力。北约秘书长斯托尔滕贝格随后称，不愿意猜测俄罗斯的真实意图，但此前俄罗斯一直有意用武力侵略乌克兰。

俄总统新闻秘书佩斯科夫回应称，美国媒体的卫星图片是“低端的爆料”，照片上的“边境地区”实际是俄罗斯斯摩棱斯克州的叶利尼亚，该地区不与乌克兰接壤。尽管俄罗斯澄清了兵力部署问题，但西方不仅未消除担忧，还继续向乌克兰提供军事援助。乌克兰国家通讯社14日报道称，美国第四批军事援助物资已抵达乌克兰，价值约6000万美元，其中包括约80吨弹药。

与此同时，以美国为首的北约近期开始在黑海水域密集举行军事活动，引起俄罗斯强烈不满。俄国防部11月10日发表声明称，北约侦察机在黑海靠近俄边境地带的飞行频次明显增加。9日从德国拉姆施泰因空军基地起飞的美国E-8C侦察机在黑海西北部、中部和东北部盘旋了5小时13分钟，距离俄边境最近时仅35千米。13日，乌克兰、美国、土耳其和罗马尼亚四国海军还在黑海举行联合演习。

分析人士指出，近年来俄罗斯与西方频频在乌克兰以及黑海局势等问题上发生矛盾。北约将乌克兰视为反俄“桥头堡”，试图在乌部署武器以及建立军事基地，以牵制俄方。而北约联合乌克兰在黑海开展军事活动的行为则进一步加剧紧张局势。对俄罗斯而言，当前重要战略目标是阻止乌克兰加入北约，防范外部势力在乌部署军队和建立军事基地。

再添“新怨”

今年8月以来，大量难民聚集在白俄罗斯与波兰、立陶宛等欧盟成员国的边境地区，加剧白俄罗斯与欧盟之间的政治危机。一些西方国家开始指责俄罗斯和白俄罗斯在背后策划了这场难民危机。

针对难民危机，俄罗斯明确指出，西方国家的霸权行径才是这场危机的始作俑者。普京在接受俄媒体采访时表示，“西方国家在伊拉克、阿富汗的军事行动造成大量难民”，欧盟领导人需要直接与白俄罗斯总统卢卡申科进行协商以解决危机。

此外，俄罗斯近期的一次太空试验，引发俄西之间的又一场“口水战”。11月15日，俄罗斯进行太空试验，击毁一颗1982年以来一直处于轨道上但目前已被废弃的“处女地-D”型卫星。美国随后谴责这次试验将给国际空间站和其中的宇航员造成威胁。斯托尔滕贝格说：“这是一次鲁莽行为，表明俄罗斯正在开发新的武器系统。”

面对西方指责，俄罗斯国防部回应称，美国确切地知道，按照试验时间和轨道参数，所产生的碎片未曾也不会对在轨空间站、航天器和空间活动构成威胁。俄外交部发言人扎哈罗娃表示，美国是想以指责俄方的方式，为本国的太空武器部署计划辩护。

难有改善

分析人士指出，针对当前俄罗斯与西方持续交锋的局面，尽管俄方表示将予以坚决且必要的回应，但其也展现出愿意对话的姿态。然而，多重因素令俄罗斯与西方矛盾难以得到根本改善，未来双方在政治、经济、安全等领域的交锋或将持续。

一方面，俄罗斯与美欧为首的西方对世界格局认知差异巨大，这可能导致西方对俄罗斯出现战略误判。美国学者苏拉布·古普塔表示，尽管俄罗斯是联合国安理会常任理事国，美国却从未予以俄罗斯应有的尊重和平等对待。美国一方面要求俄罗斯放弃其苏联时代的冷战心态，给予其他国家选择地缘目标的权利，另一方面自己却在无限期地坚持冷战心态，利用盟友和伙伴，在军事上不断向俄罗斯边界推进。

莫斯科国际关系学院国际问题专家伊万·萨弗兰丘克指出，俄应更多从战略稳定角度与美展开实质接触并借此牵制对方，以免出现战略性误判或更严重的双边关系“脱轨”。

另一方面，俄西战略互信严重缺失，双方在网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，同时在包括中东、欧洲乃至中亚等多个地区进行较量。目前，俄国内的反美主义和西方世界的反俄主义依旧盛行，这种不信任弥漫在政治精英、学术界和普通百姓中间，使得西方很难真正放弃遏制俄罗斯的战略。（参与记者：杨士龙、耿鹏宇、林浩、李骥志）

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