人民网开罗11月21日电 （记者黄培昭）埃及中国学联日前举办“深入学习贯彻党的十九届六中全会精神”活动。学习活动邀请中国驻埃及大使廖力强、驻亚历山大总领事赵丽莹进行学习宣讲。在埃留学生、汉语教师代表及埃及中国学联名誉会长王培中、王虎、胡汉浩、黄友灯等近百人参加了学习交流。使馆教科处教育公参王胜刚、二秘马吟雪出席了活动。学联会长摆克成主持活动。

廖力强大使在宣讲中指出，中国共产党在百年华诞的重要时刻，在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点召开了十九届六中全会，对于实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要的历史意义和现实意义。

全会最重要的成果，是审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，这是一篇马克思主义的纲领性文献，是新时代中国共产党人牢记初心使命、坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言，是以史为鉴、开创未来，实现中华民族伟大复兴的行动指南。《决议》将使全党鼓舞斗志、明确方向、凝聚力量、坚定信心，自觉地践行初心使命，也将为全党统一思想、统一意志、统一行动、维护团结提供重要的政治保证。

廖力强表示，埃及是第一个同新中国建交的阿拉伯、非洲国家。中埃建交65年来，双边关系经受住了国际风云变幻考验。埃及始终被置于中国外交全局的重要位置，中埃全面战略伙伴关系成为中阿、中非团结合作、互利共赢的典范。两国领导人共同引领和擘画中埃关系，决定把中埃关系打造成为中埃、中非命运共同体先行先试的样板。两国经贸、科技、文化、教育等各领域务实合作不断结出丰硕成果，成为对中埃命运共同体的生动诠释。

廖力强大使希望在埃留学生认真深入学习十九届六中全会精神，将个人理想与祖国发展、民族复兴密切结合起来，讲好中国共产党的故事，讲好中国故事，讲好中埃友好故事，成为两国人民特别是青年的友好使者。同时希望大家继续做好疫情防护，确保人身安全，坚持就是胜利，使馆永远是为大家服务的温暖之家。

赵丽莹总领事在宣讲时，重点诠释了《决议》中“十个坚持”和使命担当。她指出，“十个坚持”总结了党百年奋斗的宝贵历史经验，是系统完整、相互贯通的统一体，它深刻揭示了党和人民事业不断成功的根本保证，揭示了党始终立于不败之地的力量源泉，揭示了党始终掌握历史主动的根本原因，揭示了党永葆先进性和纯洁性、始终走在时代前列的根本途径。

与会教师和同学结合自己教好汉语、完成好学业畅谈学习体会和感想。大家表示十九届六中全会的召开鼓舞人心，催人奋进，中国共产党和中国人民以英勇顽强的奋斗精神实现了从站起来、富起来再到强起来的伟大飞跃。作为华夏儿女，在埃留学生及教师无不为此感到骄傲与自豪，同时感到自己肩负使命。

广大在埃留学人员表示要牢记先辈们的嘱托，珍惜今天的美好生活，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望，在日常的学习工作中讲好伟大的党和祖国的故事，在全面建成社会主义现代化强国新的征程上贡献自己的力量，为中埃两国教育交流贡献自己的力量。

王胜刚教育公参表示，埃及中国学联举办这次学习活动很及时，很有意义。学联作为在埃留学人员的学生自治组织，一直以来秉持着爱国的宗旨，团结凝聚服务广大在埃学生，发挥了重要作用。希望大家精心教学，刻苦学习，用自己的亲身感受介绍党的百年奋斗历程和祖国翻天覆地的变化。王公参还对学联名誉会长们长期关爱学生活动，实心实意给予的帮助与支持表示衷心感谢。

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