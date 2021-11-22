人民网曼谷11月22日电 （记者孙广勇）11月20日，泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院2021年中国语言文化系列学术讲座在线上举行。本次学术讲座由中国广西民族大学支持，泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院主办、老挝国立大学孔子学院协办，上百名泰国、老挝师生在线参加。通过讲座走进源远流长的中华民族传统文化，在领略体会中华文化经典的同时，去感受、去诵读、去积累，提升汉语语言文化水平和素质。

讲座开班式上，老挝国立大学孔子学院中方院长罗明博士受邀出席并致辞。罗明表示，中华民族源远流长、博大精深的传统文化为世人留下了宝贵的精神遗产，无论是饱含哲理的先贤言论著作，还是蕴涵优美意象的诗词曲赋，都积淀着智慧的结晶。诵读中华文化经典是提升汉语语言文化水平和素质的有效手段。通过学习、诵读可以深入地感受领悟中华经典，加深对中华优秀文化传统的了解和热爱，提高大家的文化素养、审美情趣及汉语言文字应用能力。

中国广西民族大学杨学明教授做了《熟读精思 口诵心惟——关于经典诵读的思考与实践》的讲座，在讲座中通过引用中华古代诗文经典和先贤言论著作，深入浅出地阐释了诵读的本质、中华经典诵读的教育意义，再而围绕经典诵读的实践与训练以及诵读能力培养与提升进行充分地探讨与经验分享。杨教授指出，勤于阅读游历，善于观察感悟，乐于分享表达是提升与完善诵读能力之本，希望通过致敬经典文学、传承中华文化，打造书香社会，讲好中国故事，传递中国声音。

中国广西民族大学邱萍副教授做了《汉服的前世今生》《华夏有衣，大美唐宋》的讲座，以汉服的前世今生、华夏有衣大美唐宋为核心，对汉服的定义、汉服的特征、汉服之美、汉服的形制与类型等进行了详细阐释与展示，并引申到汉服的礼仪文化和汉服的发展演变。接着深入阐释了唐宋汉服的特征、形制、女子容装等，深入探讨了唐宋代汉服的审美发展，并就唐宋汉服发展的经济、政治、文化等方面的深层原因进行了探讨。讲座以一段精美的华服表演结束，给观众献上了一场视觉的盛宴。

玛哈沙拉坎大学孔子学院中方院长何东副教授在总结讲话中说，“中华经典诵读”活动在许多地方蔚然成风，讲座对如何有效地运用有声语言来获取和传递信息、认识和传播文化、训练和发展思维并获得审美体验，提升个人综合素养等提供了解决问题的路径，对“诵读中华经典，做有内涵的人”等文化教育活动的组织与实施具有十分重要的指导作用。

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