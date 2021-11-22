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茉莉花开 友谊常在

——中非总统府举行“一带一路”文件签署暨“中国—中非命运共同体中国大使奖章”授奖仪式

2021年11月22日09:07 | 来源：人民网-国际频道
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中非共和国总统府举行“一带一路”合作谅解备忘录签署暨“中国—中非命运共同体中国大使奖章”授奖仪式。中国驻中非共和国大使馆供图

人民网约翰内斯堡11月22日电 （邹松）11月19日，中非共和国总统府举行“一带一路”合作谅解备忘录签署暨“中国—中非命运共同体中国大使奖章”授奖仪式。中非总统图瓦德拉、代总理兼司法部长阿巴泽内、外交部长拜波、卫生部长索姆塞、高等教育部长西萨和外交、能源、农业、卫生等中非政府各主要部门官员、21名获奖人员，以及驻中非大使陈栋、使馆外交官、中国援中非医疗队、中国援中非菌草技术专家组、班吉大学孔子学院中方教师和中资企业、华侨华人代表等近百人出席活动。

首先，陈栋大使同拜波外长分别代表两国政府签署“一带一路”合作谅解备忘录，并同索姆塞卫生部长共同签署关于向中非政府提供2020年抗疟药品项目的交接证书、关于向中非提供抗疫物资援助项目交接证书和对口医院卫生物资援助交接证书。

随后，陈大使向图瓦德拉总统移交援助的口罩、呼吸机、制氧机、抗疟药等物资。陈大使并向中非政府外交、能源、农业、卫生等部门的21名人员颁发“中国—中非命运共同体中国大使奖章”，表彰他们近年来为推动两国关系与合作发展作出的贡献。

授奖仪式后，今年5月刚刚建立的班吉大学孔子学院师生表演了精心准备的节目，齐唱中国传统歌曲《茉莉花》、表演太极拳、展示中非传统舞蹈等，现场赢得阵阵掌声，展现了两国文化和谐交融的美好画卷。

最后，陈大使陪同图瓦德拉总统共同参观中国共产党成立100周年脱贫成就展，介绍中国共产党带领人民脱贫经验和治国理政理念，并共同回顾两国菌草技术合作发展。图瓦德拉总统对中国共产党治国理政理念表示赞同，对当前两国各领域富有成效的合作表示赞赏，并希望双方合作能更加紧密。

(责编：高歌、常红)

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