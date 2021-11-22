新华社联合国11月21日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯21日就世界道路交通事故受害者纪念日发表致辞，呼吁国际社会共同努力，使世界各地的道路更加安全。

古特雷斯在致辞中说，全球平均每24秒就有一人因道路交通碰撞事故而丧生。今年世界道路交通事故受害者纪念日的主题强调降低交通速度对防止死亡和重伤的重要性，尤其是对防止年轻人、行人以及儿童、老年人和残疾人等易受伤害者死亡和重伤的重要性。

古特雷斯敦促所有国家、企业和公民支持使各国，尤其是中低收入国家道路更加安全的努力。他鼓励所有会员国加入联合国有关道路安全的各项公约，同时敦促所有捐助者通过联合国道路安全基金增加亟需的财政和技术捐助。

世界卫生组织数据显示，道路交通事故每年造成全球近130万人死亡、约5000万人受伤，是导致儿童和年轻人死亡的主要原因。按照目前趋势，今后十年交通事故还可能造成约1300万人死亡、5亿人受伤，且主要集中在中低收入国家。世卫组织在10月底发布的《道路安全行动十年全球计划》中，呼吁各国采取措施，最迟到2030年把道路交通伤亡人数降低至少50%。

2005年10月，联合国大会通过一项决议，将每年11月的第三个星期日定为“世界道路交通事故受害者纪念日”，提醒国际社会重视道路交通安全。

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