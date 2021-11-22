新华社突尼斯11月21日电（记者潘晓菁）的黎波里消息：利比亚民族团结政府（过渡政府）总理德贝巴21日宣布，他将参加预计于12月24日举行的总统选举。

德贝巴当天在位于首都的黎波里的国家高级选举委员会提交参选材料，随后在新闻发布会上宣布他将参加总统选举。

在联合国主持下，利比亚政治对话论坛会议今年2月在瑞士日内瓦选举产生利比亚统一临时行政机构，德贝巴当选利比亚过渡政府总理，并于3月宣誓就职。

根据利比亚政治对话论坛公布的路线图，利比亚预计于12月24日举行总统和议会选举。利比亚国民代表大会10月5日决定，将议会选举推迟至2022年1月举行。目前，利比亚“国民军”领导人哈夫塔尔、国民代表大会主席伊萨等人已宣布将参加总统选举。

卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府和支持它的武装力量控制该国西部部分地区，国民代表大会则与“国民军”结盟，控制东部和南部大部分地区。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方于2020年10月在日内瓦签署停火协议，并于11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致，同意2021年12月举行总统和议会选举。

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