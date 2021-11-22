【环球网报道 记者 张晓雅】“莫里森把中国‘威胁’变成了选举的楔子。”《澳大利亚金融评论》21日的评论文章一针见血。

《澳大利亚金融评论》文章截图

文章称，随着选举的临近，莫里森政府借用澳大利亚前总理孟席斯和霍尔特在越南战争期间的联盟剧本，将澳外交政策作为与工党对抗的关键楔子。民意调查也似乎证实了对这种循环利用中国“威胁”的支持。

“尽管有人可能不赞成这种做法，但它的后果无疑是重大的，澳大利亚可能在一段时间内为此付出代价。”文章说。

将澳美同盟关系提升到新水平、推动“四方安全对话”、通过美英澳AUKUS“安全伙伴关系”……莫里森任下政府的“外交成就”充满敌视中国的意味。

“那么，请反思一下，当一位无情的政客利用对亚洲大国的敌意登上新闻头条时，可能会出现什么不可预见的后果。”文章发出质问。

文章说，莫里森政府现在对持续恶化的美中关系进行投资，心甘情愿地卷入华盛顿对华的军事谋算中，堪培拉也再次陷入过度曝光、孤独的突出地位。

“现在，所有事情都要透过‘中国威胁’这一棱镜所看待。与太平洋、东南亚国家和日本的关系都不能从它们自己的角度来看待。所有这些都被淹没在‘反击’北京的政治活动，以及澳大利亚作为‘对抗’中国的榜样的明显满足感之下。”

文章还说，澳大利亚执政联盟在国内政治中利用中国的做法本来就很危险，如今，这种做法更是近乎“有毒”，因为它忽视了对亚裔澳大利亚人的影响。“或许我们可以正确地表达对中国如何展示其实力的不安，但澳大利亚也必须鼓起勇气照照镜子。”

结尾部分，文章还将莫里森的对华政策与往昔澳政府进行对比。

文章说，莫里森继承了澳大利亚前总理约翰·科廷和罗伯特·孟席斯的衣钵，但在最近与法国总统马克龙的争执中，莫里森的反应有点像澳亚前总理麦克马洪对1971年美国对华政策突然改变而束手无策的反应。“同样暴躁的掩饰和狂风般的空虚。”

“请想一想，当一个无情的政客选择利用对亚洲大国的敌意登上新闻头条，而不是为澳大利亚在该地区的地位与和平制定一项长期战略时，可能会发生什么不可预见的后果。”文章最后再一次发出叩问。

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